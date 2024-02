Posjetili su zagrebačku tržnicu, cijene izazvale nevjericu: ‘To je plac u Švicarskoj?’

Autor: F.F

I vrapci na granama znaju da se u posljednje vrijeme puno toga promijenilo. Dolaskom eura, a i prije službenog prebacivanja valute, cijene su počele rasti iako smo dugo slušali kako se to neće dogoditi. Naravno, dogodilo se, a ljude i danas šokiraju cijene kada se upute u obližnji dućan ili pak tržnicu gdje se mnogi nadaju pronaći kakvu domaću namirnicu.

Tako su novinari s portala Zagreb.info posjetili najpopularniju tržnicu u Zagrebu, Dolac te su bacili oko na cijene voća i povrća koje se tamo može pronaći. “Istražili smo cijene na Dolcu. Što kažete, jesu li cijene visoke ili su prihvatljive za domaće proizvode?”, pitali su se u naslovu videa.

Tako se primjerice na Dolcu može kupiti kilogram krumpira za 1,5 kilograma, dok se cijena cikle za istu količine kreće oko jednog eura. Kilogram luka možete kupiti za dva eura, a za istu cijenu možete dobiti čak tri kilograma paprike babure.

Ljudi nezadovoljni

Ako se želite zasladiti domaćim jabukama za to ćete morati izdvojiti od 1,80 do dva eura po kilogramu, dok su naranče tri eura po kilogramu, s time da su u ovom trenutku bile na akciji – dva eura. U ovo doba godine jagode nisu česte, ali i to se može pronaći na tržnici. Zagreb.info ističe kako se uz malo cjenkanja može dobiti jednu mjericu za jedan eura, iako je prvotna cijena dva.

Namirnica koja možda najviše bode u oči svakako su prokulice. Kilogram ovog zdravog povrća košta čak četiri eura, a nije puno jeftinija ni svježa kristal salata koja košta čak tri eura. Snop rotkvica možete kupiti za 1,5 euro. U komentarima ispod videa javili su poprilično nezadovoljni stanovnici Zagreba, koji nisu oduševljeni cijenama, a neki čak tvrde kako puno stvari s tržnice uopće nije domaće.

“U svakoj metropoli je tržnica obavezna turistička stanica. Dolac odavno. I sad odjednom umire. Kako smo mi zemlja apsurdistan….ni Dolac nije iznimka. Slučajno?!”, pita se jedan korisnik Instagrama. “To je plac u Njemačkoj? Ili Švicarskoj?”, pita se pak drugi, čime aludira na skupe cijene namirnica. “Jagode su sigurno domaće suncem okupane”, šali se treći aludirajući na to kako jagode nisu domaće.









‘Ništa nije domaće’

“Od domaćeg ni D”, “Ništa nije domaće”, “Treba znati kaj je domaće. Ja imam svoja dva štanda na kojima kupujem. Jedan su ljudi iz Škabrnje i jedna domaća starija gospođa kojoj pomaže sin ili unuk subotom. Ima malo i svoje. To kupim”, “Jeftinije nego u konzumu. Bolje izgleda i veći izbor. O domaćem uopće nije potrebno diskutirati. Sretan si da uopće još nešto ima”, samo su neki od komentara koji se ne slažu da je sve na tržnici – domaće.

“Cijene ko u nekim dobro uređenim zemljama, a ovo je Hrvatska, skupa do boli. Nekome nije mada mislim da većini je. I to što se prodaje pod domaće je upitno”, veli jedan korisnik Instagrama. “Užas užasa najužas neviđeni”, “Skuplje nego u Švedskoj”, “Muljatori, većina”, “Isto ko i u Švabiji, čak i skuplje”, samo su neki od komentara nezadovoljnih Zagrepčana.