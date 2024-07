Pošast novog doba dovodi u pitanje opskrbu hranom: ‘To je prije bilo nezamislivo’

Autor: M.D.

Nakon dugotrajnog toplinskog vala kojeg neki nazivaju povijesnim, stiglo je razdoblje promjenjivog vremena, koje je ponegdje uzrokovalo i znatnu materijalnu štetu. Obrazac je to koji se ponavlja u posljednjih nekoliko godina, a čini se kako su klimatske promjene ostavile traga i na poljoprivredi.

Naime, poljoprivrednici se nastoje prilagoditi novim uvjetima, koriste više gnojiva, češće zalijevaju nasade i pokušavaju pronaći sorte biljaka koje bolje podnose visoke temperature i manjak vode. Promjenama svjedoči i Marijo Puškarić, poljoprivrednik iz Kaniške Ive pored Garešnice. Kaže kako su nekad najkišovitiji mjeseci bili svibanj i lipanj, dok su sad oni suhi. Godišnja količina kiše, dodaje, padne točno izvan razdoblja vegetacije bilja, pa mora češće zalijevati. Tako krumpir zalijeva dva puta tjedno umjesto jednom, a luk vodu dobiva svaki dan.

“Ako biljka dulje ostane bez vode, vegetacija se prekine i više ju nije moguće pokrenuti. Zbog toga je izrazito važno nasadima osigurati dovoljne količine vode, koja sada zbog visokih temperatura brže isparava, a i biljke je koriste više”, objašnjava Puškarić za Jutarnji.

Očeve lekcije više ne vrijede

Velik dio poslova se mora obavljati ručno, a vrućine dodatno otežavaju ionako težak rad. “Teško je izdržati dan na polju po ovim vrućinama, pa se trudimo biti vani minimalno, onoliko koliko moramo, i da to bude rano ujutro ili predvečer kako bismo izbjegli najtoplija razdoblja u danu”, dodao je Puškarić koji sam svakodnevno na polju provede 12 sati.

Ono što je naučio od svog oca kad je bio dijete uvelike mora promijeniti. Zbog klimatskih promjena gotovo sve se kulture, sade ili siju 20 do 25 dana ranije nego prije. No, sušni uvjeti su doveli do toga da se na istoj površini unutar godine dana mogu proizvesti dvije kulture. Tako će i Puškarić nakon žetve žitarica te berbe luka, češnjaka i ranog krumpira, posijati kukuruz.

“Prije 20 ili 30 godina, to bi bilo nezamislivo, ali je danas moguće jer kulture dozrijevaju 10 do 20 dana ranije, pa se ranije i ubiru. Zbog ranije sjetve postrnih kultura uslijed više dnevne temperature postrni usjevi uspijevaju dozoriti i dati dobar urod”, objašnjava on pritom govoreći kako je morao uzeti ranije sorte krumpira, jer se on po velikim vrućinama ne može razvijati.

Milijuni za zaštitu od suše

Zbog toga poljoprivrednici moraju ulagati milijune eura u sustave navodnjavanja. No, sve se vraća dobrim prinosom. U blizini se gradi i veliki sustav za akumulaciju i distribuciju vode, što će ići u prilog poljoprivrednicima garešničkog kraja. No, takvih sustava bi trebalo biti više, ako se domaća poljoprivreda misli boriti s klimatskim promjenama.

“Država bi trebala staviti naglasak na gradnju infrastrukture za navodnjavanje, jer oborina je dovoljno tijekom kalendarske godine, samo ih treba zadržati (akumulirati) uz površine kojima se gospodari pa, kada je potrebno, distribuirati poljoprivrednim kulturama. To je najprirodniji i najjednostavniji način, koji ujedno omogućava da se voda za piće ne troši. Navodnjavanje osigurava stabilnost proizvodnje hrane, ali i ekonomsku održivost proizvođača. Dugoročno, poljoprivredna proizvodnja bez navodnjavanja neće biti izvediva jer suše mogu smanjiti prinos i do 80 posto”, zaključio je poljoprivrednik Puškarić.