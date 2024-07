Pošast napravila Hrvatima ogromnu štetu: ‘Nikada nisam ni čuo za ovakvo nešto’

Autor: M.D.

Uzgoj dagnji jedna je od tradicionalnih vještina i jedini izvor prihoda brojnih obitelji u Malostonskom zaljevu. No, proteklih se dana događa pravi pomor ovih školjaka, koji od jutra do večeri obilaze lokacije za uzgoj i utvrđuju štetu.

Prema procjenama uzgajivača, gotovo 80 posto školjaka uginulo je samo u uvali Brijesta, poznatoj po masovnom uzgoju dagnji. “Pomor koji je nezapamćen. Mi imamo 25 godina obrta, cijeli život se bavimo ovim, i generacije prije nas. Nikada nisam ni čuo za ovakvo nešto”, rekao je za HRT uzgajivač Zdravko Lazić, kojemu je na površini od desetak hektara uginulo 90 posto školjaka.

Školjkari smatraju kako su za sve krive visoke, pa čak i rekordne temperature mora. Podsjetimo, nedavno je u Dubrovniku izmjereno 29 stupnjeva. “Mi smo imali izmjereno 29,6 stupnjeva. Ne znam, međutim, u momentima siguran sam da je bilo i preko 30 stupnjeva”, objašnjava Vicko Lazić.

Treba hladiti more

U uvali Brijesta uzgajivači su očajni, jer im je pala i prodaja. Moraju odbijati turiste koji su željni svježih dagnji. Srećom po njih, kamenice se još drže. Zanimljivo, u susjednom zaljevu Bistrina i drugim uvalama tvrde da kod njih zasad nema uginuća, možda zbog vrulja koje hlade more.

“Smatra se da je to otprilike 11 stupnjeva Celzijusa. Kada dođe određena količina slatke vode s tom temperaturom, jasno da onda i hladi to područje, pogotovo u dubljim slojevima, pa je onda i ugroženost od povišenih temperatura manja, ali to su sad sve špekulacije”, rekla je Ana Bratoš Cetinić s Odjela za primijenjenu ekologiju Sveučilišta u Dubrovniku.









Kažu da nikad nisu više priželjkivali da jugo ohladi more. Sad se moraju suočiti sa situacijom i nadati se najboljemu. “Kažete ljudima kako je, i to je to. Ako bude sreće, bit će dostave u osmome mjesecu, a ako ne bude, dostave neće biti do daljnjega i to je tako kako je”, govori uzgajivač Antonio Prlaguzić.