‘Posao.hr’ izdvaja najbolje što se nudi: Iskoristite priliku

Autor: Promo

Ovog tjedna portal posao.hr predstavlja novih top 10 poslovnih ponuda. Pogledajte kakve benefite nude ovi poslodavci!

Motus Media d.o.o. zapošljava na pozicijama Novinar / urednik deska (m/ž), Novinar de4ska (m/ž) i Specijalist prodaje oglasnog prostora (m/ž). Nude stalni radni odnos na puno radno vrijeme i sigurna primanja te mogućnost dodatnog usavršavanja i napredovanja. Mjesto rada je Zagreb, a prijave se zaprimaju putem brze prijave do 07.11.2023.





Amrest Adria d.o.o. / KFC zapošljava Djelatnika u restoranu brze prehrane (m/ž). Mjesto rada je Zagreb, Split ili Zadar. Poslodavac nudi neto dodatak na plaću od 133,00€ te dodatni mjesečni bonus na osnovu vlastitih rezultata. Prijave traju na linku do 17.11.2023.

Merkur osiguranje d.d. zapošljava na poziciji Agent za uspješnost (m/ž) na više lokacija u Hrvatskoj. Poslodavac osigurava ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz probni rok 6 mjeseci, poticajnu radnu atmosferu, nagrade za poslovni uspjeh te budžet za usavršavanje i dodatne edukacije. Prijavite se do 15.11.2023. putem linka .

Posao.hr zapošljava na poziciji Administrator unosa podataka (m/ž) –studentski posao. Mjesto rada je Zagreb. U opisu posla se nalazi priprema PR članaka za objavu kod partnerskih portala te priprema i unos vijesti u CMS sustav. Poslodavac će vam pružiti vesele i vrijedne kolege, mentorstvo prilikom uhodavanja te priliku za stjecanjem novih znanja i vještina. Prijaviti se možete do 06.11.2023. na linku .

Konzum Plus d.o.o. zapošljava Prodavača – blagajnika (m/ž) na više lokacija u Hrvatskoj. Poslodavac nudi redovita primanja, plaćene troškove prijevoza i sve dodatke za rad nedjeljom i blagdanom te eventualni prekovremeni rad, kao i još mnoge druge pogodnosti. Prijaviti se možete do 18.11.2023. putem linka .

Noeltur j.d.o.o. zapošljava Prodajnog predstavnika (m/ž). Mjesto rada je Zagreb, Karlovac, Sisak ili Krapina. Poslodavac nudi ugovor na neodređeno vrijeme, mjesečne stimulacije, mogućnost dodatnih edukacija te još mnoge druge pogodnosti koje možete pronaći na linku . Možete se prijaviti do 10.11.2023.

B for Business d.o.o. zapošljava na poziciji Corporate Sales Manager (m/ž) u Puli i cijeloj Hrvatskoj. Osoba na ovoj poziciji odgovorna je za korporativnu prodaju rent-a-cara u cijeloj zemlji. Poslodavac osigurava rad u brzorastućoj stabilnoj kompaniji, mogućnost napredovanja te ugovor o radu na određeno vrijeme s mogućnosti neodređenog. Prijavite se do 19.11.2023. do linka .

Aluflexpack Novi d.o.o. zapošljava Skladištara (m/ž) u Zadru. U opisu posla se nalazi Zaprimanje repromaterijala/poluproizvoda/gotovih proizvoda/ambalaže u skladište vršeći pritom provjeru količina, vrsta materijala i njihove ispravnosti. Poslodavac nudi zanimljive projekte i dinamične uvjete rada. Prijavite se do 08.11.2023. putem linka .









Oluk d.o.o. zapošljava na poziciji Komercijalist na terenu (m/ž). Područje terenskog rada je od Istre do Dubrovnika. Izabranom kandidatu nude samostalnost u obavljanju posla i kreiranju terena, službeni osobni automobil, mobitel, laptop, printer i kreditnu karticu. Prijavite se na linku do 05.11.2023.

Kopack d.o.o. traži Glodača (m/ž). Poslodavac nudi plaću prema dogovoru te plaćene troškove prijevoza na posao. Radi se puno radno vrijeme u jednoj smjeni uz neradne vikende. Mjesto rada je Rugvica, a prijaviti se možete putem linka do 14.11.2023.