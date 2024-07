Porezna uprava časti Hrvate s 20.000 eura: Evo što trebaju napraviti

Autor: M.D.

Porezna uprava ponovno je pokrenula nagradnu igru Bez računa se ne računa. Građani bi od danas pa sve do 31. prosinca ove godine trebali prijavljivati trgovce ili ugostitelje koji im nisu izdali valjane račune. Zauzvrat mogu osvojiti vrijedne novčane nagrade.

Nagradna igra održava se u šest krugova, a ukupni je nagradni fond 80.000 eura. Savjesni građani imaju priliku osvojiti 2000, 3000, 5000 ili glavnu nagradu od 20.000 eura. Svrha natjecanja je, kako je istaknuto na današnjem predstavljanju “podizanje svijesti i edukacija građana, posebno mladih, o obvezi izdavanja i primanja računa za kupljene robe i primljene usluge, kao i promoviranje elektroničkih usluga Porezne uprave”.

Građani mogu sudjelovati u nagradnoj igri jedino pomoću mobilne aplikacije mPorezna. Pravo sudjelovanja imaju svi punoljetni građani. Za jedan prijavljeni račun se osvaja jedan bod, a što je više bodova skupljeno, veće su šanse za nagrade.

Prostor za porezna rasterećenja

Ministar financija Marko Primorac, na predstavljanju je rekao da je fiskalna disciplina u smislu naplate poreza u Hrvatskoj, na dobroj razini. No, tek treba vidjeti hoće li ova nagradna igra imati još bolji učinak. “Cilj je, uz povećanje fiskalne discipline, tražiti i prostor za eventualna porezna rasterećenja u budućnosti”, izjavio je.

Ponovio je da neizdavanje računa ili izbjegavanje fiskalizacije, znači da poduzetnici zadržavaju PDV za sebe. “Između ostalog, igra se i pokreće jer su u Ministarstvu često suočeni s nezadovoljstvom pojedinih građana koji su utvrdili da računi koje su dobili nisu fiskalizirani”, rekao je Primorac.









Od početka fiskalizacije do danas je izdano ukupno 26,5 milijardi računa. Rekordni dan je bio 14. kolovoza prošle godine, kad su blagajne radile 10,43 milijuna puta. Ravnatelj Porezne uprave, Božidar Kutleša, poručio je da je od početka ove godine vidljiv trend rasta broja izdanih računa i njihove vrijednosti, unatoč skepsi kako će on zbog neradnih nedjelja pasti. No, pritom je zaboravio na inflaciju koja još uvijek traje te rekordan broj turista.