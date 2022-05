POREZNA SE OBRUŠILA NA UGOSTITELJE! Dobivaju ‘čestitke’, a navodno rekorder je ugostitelj s kaznom od četiri milijuna kuna

Ugostitelji su na teškim mukama. S jedne strane bore se s radnom snagom, iščekujući sezonu u kojoj bi rat u Ukrajini mogao itekako diktirati cijene, a s druge strane poreznici ih žestoko kažnjavaju. Naime, ministar Zdravko Marić krenuo je u porezni masakr ugostitelja te su mnogi dobili rješenja prema kojima državi na ime PDV-a duguju iznose u rasponima od 500 tisuća do navodno četiri milijuna kuna. Navodno to je samo početak porezne presije koja bi se trebala provesti sve do krajnjeg juga Jadrana.

“Ja sam stari ugostitelj, oduvijek je bilo represije. Ili su se zatvarali kafići zbog jedne kave, što je izuzetno suludo i smiješno. Ovo sad što se događa, zaista su ogromne kazne, ne znam kako će ti ugostitelji izdržati, žao mi ih je. Reda mora biti definitivno prema svima nama, ali Porezna mora imati malo sluha s obzirom na to da su ugostitelji dvije godine bili bez prihoda, zatvoreni. Država je pomogla u jednom dijelu, ali ne dovoljno da bi ugostitelji opstali i očuvali svoje poslovanje” rekao je voditelj restorana Danko Borovina za N1.

I dok 80 posto ugostitelja na Kvarneru ima čiste račune i realan promet, južnije je situacija mnogo gora.





“Ono što mene šokira, ako je netko dobio četiri milijuna kuna kazne, onda to znači da je zamračio 40 milijuna kuna prometa, odnosno oko 10 tisuća kuna svaki sat što je radio! Kakav nadzor fiskalizacije ne može uhvatiti 10 tisuća robe na crno na sat, kakav je to nadzor?! I zašto se kažnjava sve umjesto onih koji stvarno kradu”, rekao je Vedran Jakominić, predsjednik Udruge ugostitelja Kvarnera i Istre.

Sve je ovo PR aktivnost Vlade uvjeren je Jakominić. Osveta za to što su ipak aktivni i glasni, a to je katastrofa za demokratsku zemlju.