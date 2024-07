Poljoprivrednik ljutit na kolege koji su bacili tone paprike: ‘Nudim im 2,50 eura i nitko neće raditi’

Autor: M.D.

Poljoprivreda je jedna od najstarijih djelatnosti na svijetu. Već tisućama godina ne služi samo kontroliranom uzgoju hrane već i zaradi. Danas je naglasak ipak stavljen na zaradu, jer je konkurencija velika. No, čak i u takvoj konkurenciji neki se ne snalaze. Tako su povrtlari bacili tisuće tona hrane, jer je naglo prestao otkup povrća. Pritom se žale na niske otkupne cijene, od svega nekoliko desetaka centi po kilogramu.

No, takva situacija čudi Gorana Vrabeca, direktora tvrtke Volim ljuto i najboljeg mladog poljoprivrednika 2021. godine. On je ogorčen napisima o poljoprivrednicima koji su zaorali tone viška krastavaca i paprika. Smatra da bi im bilo bolje kad bi promijenili svoj način razmišljanja i počeli stvari planirati bolje.

On se, naime, suočava s drugim problemom. Godinama ne može naći kooperante koji bi za njega uzgajali ljute papričice, esencijalni sastojak njegovih višestruko nagrađivanih umaka, namaza, zimnica i začina. Zajamčeni otkup po cijeni od najmanje 2,50 eura nije privukao zainteresirane.

“Zaista ne razumijem zbog čega je tako. Uzgoj tih papričica ne razlikuje se mnogo od onih standardnih, a i u onom dijelu koji jest nešto drugačiji rado ćemo ih educirati. Iza nas je deset godina iskustva i to nam ne bi predstavljalo nikakav problem”, rekao je Vrabec za Jutarnji.

Razlike u cijeni

On sam proizvodi oko 40.000 sadnica papričica godišnje. Iako one daju manje prinose po hektaru, razlika između 20 centi za kilogram obične paprike i 2,50 eura koliko nudi on za otkup ljute papričice ipak je dovoljna da nadoknadi razliku u urodu.

No, on trenutno ima samo tri kooperanta. Koliko ih namjerava angažirati ovisi o njihovim kapacitetima proizvodnje. Važno mu je samo da ne bude sve na istoj parceli, jer bi u slučaju vremenskih nepogoda u potpunosti ostao bez sirovine. Ipak, volio bi udvostručiti količinu papričica.

“Naši poljoprivrednici nisu udruženi u zadruge i organizacije proizvođača, pa nisu u dobroj poziciji za pregovore s trgovačkim lancima. Količine koje mogu ponuditi prilikom pojedinačnog izlaska na tržište su male, pa se trgovci radije odlučuju za kupnju velikih količina izvan Hrvatske, koje su često i jeftinije”, objašnjava bit ovog dubokog problema poljoprivredni analitičar Miroslav Kuskunović.









Odbili udruživanje

S druge strane, trgovačkim centrima nitko ne uvjetuje da u svojoj ponudi moraju imati domaće proizvode. Još je otprije poznato da kontrola kvalitete voća i povrća ondje nije na zavidnoj razini. Mali poljoprivrednici tako nemaju šanse protiv konkurencije koja prodaje “na veliko” i po nižim cijenama, pogotovo u vrijeme rastućih troškova, ne samo proizvodnje, već i života, zbog čega je mnogima cijena paprike ili krastavaca, pa i drugih proizvoda, itekako važna.









Kuskunović drži da bi se poljoprivrednici udruživanjem mogli izboriti za bolje otkupne cijene, ali i za niže troškove kroz zajedničku kupnju, jer bi u tom slučaju vrijedio popust na količinu. U ovakvoj situaciji, kad mali proizvođači ne znaju za koga i koliko proizvode, najgora je varijanta. “Država je i sama željela potaknuti udruživanje, ali nije bilo interesa jer bi ono značilo da više nema sive ekonomije i prodaje bez računa”, ustvrdio je Kuskunović.

Porazni su i podaci o uvozu, jer svake godine Hrvatska uveze oko 270.000 tona povrća, iako ga ima u izobilju. Ništa bolje nije stanje ni s bacanjem hrane. Prošlogodišnje procjene govore o tome da na otpadu završi čak 286.000 tona hrane. Zanimljivo, od ulaska Hrvatske u Europsku uniju bilježi se gotovo konstantan pad proizvodnje gotovo svih namirnica, od pšenice, preko voća i povrća pa do mlijeka i mesa. Jedina rijetka iznimka je proizvodnja piletine i jaja.