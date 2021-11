POLITIČKE VEZE I MILIJUNI ZGRNUTI U DISKRECIJI! Legendarni Ćiro: ‘Canjuga je, sine, rođeni izdajnik i čovjek koji ne poznaje vjernost’

Autor: Iva Međugorac

U najnovijoj Uskokovoj akciji u kojoj je uhićeno više osoba na popisu uhićenika pored bivše tužiteljice Mirele Alerić Puklin i njenog supruga Gorana Puklina našla se navodno i Piruška Canjuga. Kako neslužbeno saznajemo, ova uhićenja povezana su s aferom oko Agrokora, a uhićenja tužiteljica Alerić Puklin vodila je predmet u slučaju jedne od okrivljenih u aferi Agrokor, odnosno Piruške Canjuge te se sumnja da je upravo njoj davala podatke o sporu u predmetu koji je vodila protiv Canjuge. U međuvremenu se oglasilo i Županijsko državno odvjetništvo koje je uslijed ovih okolnosti povuklo optužnicu protiv bivšeg gazde Agrokora Ivice Todorića, njegovih sinova i deset direktora ovog Todorićeva propalog koncerna.

Podsjetimo, radi se o optužnici koja je podignuta sredinom rujna prošle godine u takozvanom slučaju veliki Agrokor, a i tada se na popisu optuženika spominjala Canjuga o kojoj su mediji izvještavali i u vrijeme kada se tvrdilo da je Todorić iz Agrokora uzeo 1.250.000 eura koje je sakrio u Švicarsku pohranivši ih za crne dane. U toj raboti navodno mu je pomogla upravo Canjuga, kao izvršna dopredsjednica koncerna za poslovanje i poslovni razvoj te Ante Huljev bivši direktor u Agrokoru zadužen za građevinske investicije. Prema tezama iz istrage pronevjera se odvijala 2013.godine kada su krenule prve naznake sloma Agrokora koji je američkom nekretninskom fondu W.P.Carey prodao dio svoje imovine, odnosno skladišta te Konzumove hipermarkete i supermarkete za što je Agrokor od fonda dobio desetke milijuna eura. Međutim, iz tih nekretnina nije iselio nego je temeljem takozvanih sale-leaseback ugovora novom vlasniku počeo plaćati nekretninu, međutim, istražitelji su u međuvremenu došli do podatka da je u tim transakcijama između američkog fonda i Agrokora u Švicarskoj ostao iznos od 1.250.000 eura i to navodno kao provizija nekoj tvrtki za obavljen posao i savjetovanje.

Uspostavilo se potom da se ovdje radi o Todorićevoj off-shore tvrtki pošto u Agrokoru nije pronađena dokumentacija koja bi potkrijepila savjetodavnu ulogu tvrtke koja u Švicarskoj nije poslovala, a u međuvremenu istraga pokazuje da su pravo upravljanja sredstvima u toj švicarskoj tvrtki imali Canjuga i Huljev, pa je novac blokiran na zahtjev Državnog odvjetništva, nakon čega je Zagrebačko tužiteljstvo ispitalo spomenuti dvojac Canjuga Huljev. Kada je u listopadu 2017.godine Canjuga po prvi puta privedena od strane Pnuskoka, njen tadašnji odvjetnik Ante Nobilo objašnjavao je kako ona od 2013.do 2015.godine nije bila na svojem radnom mjestu, zbog čuvanja trudnoće cijelu 2013.godinu provela je na bolovanju, a godinu dana nakon toga bila je na porodiljnom dopustu.

Inače je bračni par Canjuga i bez Agrokora dobro poznat hrvatskoj javnosti, i to ponajviše zbog nekadašnjeg političkog angažmana Zlatka Canjuge, bivšeg HDZ-ovca koji se u medijskom prostoru spominjao i zbog svojih poduzetničkih pothvata. Tako je svojedobno Canjuga s austrijskim partnerima Hamburger Recycling u Zaboku pokrenuo tvrtku Hamburger Recycling ENS koja je godinama uspješno poslovala. No, podaci iz sudskog registra otkrivaju kako je Canjuga još od 2015.godine počeo izlaziti iz svojeg biznisa s reciklažom papira. Dio njegova biznisa jest i tvornica papirnih vrećica koja je nikla u Sv.Heleni gdje su se vrećice proizvodile za Frumentum, Mlinar, McDONALD’S, ali i za Konzum, s kojim je suprug Canjuga uspješno poslovao u vrijeme dok je njegova Piruška bila desna ruka bivšeg gazde Ivice Todorića.

Inače je Canjuga rođen u Ivancu, u kojem je jedno vrijeme obnašao dužnost referenta za kulturu, no političku karijeru zasigurno mu je obilježila suradnja s pokojnim predsjednikom Franjom Tuđmanom. Naime, Canjuga je 95-te godine bio savjetnik predsjednika za društvene djelatnosti i saborski zastupnik, no oni koji ga pamte iz tog vremena reći će da je oduvijek pucao visoko pa je svoje ambicije pokazivao članstvom u nizu saborskih odbora, ali i time što je bio stalni član Predsjedničkog vijeća. Vrlo brzo Canjuga preuzima vodstvo nad zagrebačkim HDZ-om, a u to doba legendarni Ćiro naziva ga neviđenom vrdalamom.

”Nitko mi nije nanio toliko zla kao Canjuga. Canjuga je, sine, rođeni izdajnik i čovjek koji ne poznaje vjernost. No, opet, nitko mu ne može osporiti da je neviđeni entuzijast i da je napravio sve da ovaj klub bude velik”, govorio je Ćiro. Hrvatska sportska prošlost pamti Canjugu kao čuvara zavjeta, jer jedini je on čuo Tuđmanove riječi na smrtnoj postelji- ”Vratite djeci ime Dinamo”. Kao čelnik Croatije, organizirao je skupštinu kluba za povratak imena Dinamo. Po izlasku iz politike, Canjuga se zbližio s pokojnim Milanom Bandićem, čime je također pokazao svoj fleksibilan karakter, jer ga je upravo Bandić u političkom kontekstu stajao karijere. Bandić je naime u gradonačelničku fotelju dogurao baš zahvaljujući sukobima s utjecajnim HDz-ovcima, među kojima se nalazio i Canjuga.

Mnogi iz te ere još pamte 2000.godinu, kada je izveo puč kojim je preko noći skupio ostavke zastupnika u Skupštini izazivajući nove izbore, što je bio početak Bandićeva uspona na čelo Zagreba, a što je ujedno označilo kraj Canjugine političke karijere. Kasnije je dvojac Canjuga-Bandić viđan na raznim susretima, a slučajno ili ne, dio zemljišta na kojem je smještena Canjugina vila nekoć je bio zeleni pojas, ispravcima urbanističkih planova građevinska parcela je proširena te se sumnjalo kako je Canjugi Bandić pomogao u tome, dok mu je ovaj zauzvrat financirao kampanju, međutim, treba napomenuti kako te sumnje do danas nisu potvrđene.

Inače, Piruška Canjuga u Upravu Agrokora ušetala je dok je njezin suprug bio glavni tajnik HDZ-a, a jedno vrijeme spekuliralo se da bi ova nekadašnja miljenica medija u aferi Agrokor mogla biti svjedok pokajnik. Spekuliralo se uz to i da se bračni par Canjuga pojavljivao u izbornom stožeru predsjednika Milanovića, a Zlatko Canjuga posljednji se puta u medijima spominjao radi biznisa u kojega je ušao s bivšom misicom Martinom Novosel, nekadašnjom suprugom Todorićeva sina Ante. Ovaj bivši HDZ-ovac posljednjih godina bacio se na kupnju niza poslovnih zemljišta diljem Hrvatske, na kojima su kako se pisalo trebali niknuti trgovački centri. Biznis je to u kojem se Canjugi pridružila Novosel, koja je postala vlasnica polovice Canjugine firme ENS u kojoj je postala prokuristica. Potom su zajednički osnovali po pola tvrtke ENS Development preko koje su planirali graditi veliki trgovački centar u Ludbregu i okolici Ploča, no planovi su se privremeno izjalovili jer su natječaji poništeni na gradskim vijećima.