Pohlepi iznajmljivača nema kraja, evo gdje žele strpati turiste: ‘Rade podmuklo i tiho’

Autor: M.D.

Iako su turistički pokazatelji i dalje pozitivni, čini se da se domaći turizam susreće sa sve više problema. Domaći iznajmljivači apartmana i soba žale se da su ove godine ostali poluprazni čak i u sezoni.

“Razgovarao sam s našim članovima u Dalmaciji, Istri i Kvarneru te je obiteljski smještaj podbacio sedam posto i više. To se odnosi na razdoblje od početka godine pa do kraja lipnja. Na početku smo srpnja i nama je popunjenost na razini Hrvatske 75 posto. Špica je sezone, a gostiju nema”, rekao je za medije Mirko Bulić, predsjednik Hrvatske zajednice udruga obiteljskog smještaja.

Iako priznaje da su cijene soba i apartmana porasle za 10 do 15 posto u odnosu na lani, sve pripisuje inflaciji i dodaje da to nije razlog manjeg broja gostiju. “Na glasu smo da smo skupa destinacija, a kad se i spuste cijene smještaja, nema gostiju. Riječ je o tome da je izvanpansionska potrošnja jako skočila. Ne znam što bih za to rekao, a posljedica je da su nam restorani, primjerice, poluprazni. Prošli mjesec obišao sam cijelu Italiju i cijene su normalne. Mi smo išli s tim cijenama malo previše, a konkurencija od Grčke, Turske, Italije pa do Crne Gore to jedva čeka”, rekao je Bulić.

Tri zvjezdice u garaži

Ako visoke cijene i agresivni iznajmljivači nisu razlog slabije popunjenosti privatnog smještaja, mogla bi to biti činjenica da je samo ove godine zabilježeno 20.000 apartmana više nego lani. No, pravo je pitanje gdje se ti apartmani nalaze i što nude svojim gostima.

Naime, stanari zgrade u pulskoj Ulici Bože Gumpca 69 nemalo su se iznenadili kad su shvatili da se umjesto 24 natrkivena parkirna mjesta u zgradi nalazi pet apartmana i praonica rublja. Još jedan apartman je u izgradnji. Dakle, netko je garaže pretvorio u smještaj za turiste.

“Dozvole naravno da nemaju, neke suglasnosti od stanara još i manje, a da ne govorimo o struji, vodi, kanalizaciji i svemu što ide uz izgradnju jednog apartmana”, požalili su se stanari za portal Istra24, dodajući da se sve radi “podmuklo i tiho”.

Ističu da već imaju problem s premalim brojem parkirnih mjesta, pa im “ni djeca ne mogu doći u posjetu jer se nemaju gdje parkirati”. U samoj zgradi se već vidi da su neke garaže “prenamijenjene” jer nema širokih i teških vrata.