Pohlepa će iznajmljivačima doći glave: Sljedeće godine sve se mijenja, stručnjakinja otkrila zašto

Autor: Ivana Jurišić

Masovni turizam dvije su riječi koji se naši turistički radnici najviše boje. Započeo je negdje osamdesetih za vrijeme bivše države, da bi se ponovno zahuktao tamo negdje prvih godina novog tisućljeća.

Brojkama turistički radnici mogu biti i više nego zadovoljni. Osim za vrijeme pandemije, Hrvatska iz godine u godinu bilježi sve veći broj turista, te je prema podacima Statiste, 2019. bila članica EU s najvećim udjelom turizma u BDP-u od gotovo 25 posto. Druga po redu je bila Grčka, s udjelom malo iznad 20 posto.

To nisu brojke koje nas trebaju veseliti jer je uvriježeno pravilo u ekonomiji – što veći udio BDP-a u turizmu, to siromašnija zemlja. Koliko to oslanjanje na turizam može donijeti problema pokazala nam je pandemija kada je svjetski turizam stao, a turistički radnici se morali oslanjati na pomoć države da bi preživjeli.





Nova kategorizacija

Ovog ljeta hrvatski turizam je po prvi put počeo pokazivati pukotine, koje bi u budućnosti naše turističke radnike koštati zarade. Krajem srpnja brojni su iznajmljivači morali spuštati cijene i do 50 posto. Iako je jedan od razloga inflacija cijena, drugi je prevelika ponuda te je apartmane bilo teško napuniti usprkos većem broju smještaja.

Barbara Marković, predsjednica Hrvatske udruge obiteljskog smještaja, misli da je rješenje u novoj kategorizaciji koja bi jasno odredila razliku između iznajmljivača i rentijera.

“Ne možete staviti znak jednakosti između osobe koja iznajmljuje jednu kuću ili dva apartmana i nekoga tko iznajmljuje zgradu sa 20 apartmana. Novom kategorizacijom bismo odvojili obiteljski smještaj od hotela i od rentijera i mogli bismo dobiti pravu sliku obiteljskog turizma”, kaže Marković.

Previše smještajnih jedinica

Na nivou Hrvatske sada je registrirano oko 100 tisuća iznajmljivača, od čega najviše u Splitsko dalmatinskoj županiji koja broji njih 26 tisuća.

“Čak je i ta brojka zastarjela jer pouzdano znam da se od prošle godine broj popeo na 27 tisuća”, govori Marković.

Naša sugovornica smatra kako Hrvatska već u ovom trenutku ima previše smještajnih jedinica koje se ne mogu popuniti.









“To ne znači da mi imamo manje gostiju, već da je apartmana sve više. Zbog svega toga bojim se da će slijedeće godine biti snižavanja cijena apartmana”, dodaje.

Destinacija masovnog turizma

Prije dvije godine se na Kongresu obiteljskog smještaja u Splitu raspravljalo upravo o ovom problemu, a Marković kaže da je jedan od sudionika bio i predstavnik iznajmljivača iz Barcelone koji je objasnio na koji je način taj španjolski grad rješavao višak obiteljskog smještaja koji je uzrokovao nerealno skakanje cijena nekretnina.

“Barcelona je na listu čekanja stavila sve nove smještajne jedinice koje se reklamiraju na internetskim platformama kako bi na taj način spriječila divljanje ponude. Ista se stvar u ovom trenutku događa i nama i mislim da je vrijeme i da mi krenemo putem Barcelone.

Ako smještajne jedinice nastave rasti ovim tempom zagušiti ćemo se i nećemo moći popuniti smještajne kapacitete. Onda ćemo postati destinacija masovnog turizma, a to je posljednje što želimo”, zaključuje Marković.