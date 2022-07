POGLEDAJTE KOLIKO SADA SRBI PLAĆAJU MESO! Mnogi će pohrliti u dućane: Vučić ograničio cijene osnovnih namirnica

Autor: Dnevno.hr

Srpsko ministarstvo poljoprivrede objavilo je priopćenje u kojem se navodi da Vlada dopunila odluku o ograničenju visine cijena osnovnih životnih namirnica u dijelu koji se odnosi na cijene svinjskog mesa, kao i na ograničenje marže prilikom prodaje pilećeg mesa.

“Donesenom odlukom doći će do snižavanja cijene u odnosu na prosječne cijene u trgovinama i to svinjske plećke za 173 dinara (11,07 kuna) po kilogramu, svinjskog vrata za 218 dinara (13,95) kuna po kilogramu i svinjske lopatice za 150 dinara (9,60 kuna) po kilogramu, dok će istovremeno doći i do nivelacije cijene svinjskog buta”, navelo je ministarstvo, prenosi N1 Srbija.

U priopćenju se navodi kako je vlada donijela odluku i o ograničenju visine marže pri prodaji pilećeg mesa na maksimalno 10 posto.





Vučićeva vlada čini se da ne odustaje od ograničavanja cijena namirnica, usprkos lošim iskustvima s šećerom.

Podsjetimo, vlada Srbije je krajem svibnja cijenu šećera ograničila na 5,8 kuna po pakiranju, nakon čega je u Srbiji nastala pomama za šećerom, a kao posljedica toga i nestašice.