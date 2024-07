Pogledajte koliko ovaj ‘poduzetnik’ zarađuje na plaži: Turisti izračunali, cifra je ogromna

Autor: I.G.

Osim sladoleda, omiljena poslastica na plažama su i krafne. Njihova cijena varira od mjesta do mjesta, a nedavno se na TikToku pojavio video u kojem se vidi da ih jedan dječak prodaje za pet eura po komadu. Nažalost, ne znamo točnu lokaciju ove plaže, u videu se spominje samo da je riječ o plaži na Balkanu.

Jasno je kako je cijena od pet eura po komadu ogromna, ali svi se vole zasladiti ovim ušećerenim desertom, plus na ljetovanju rijetko tko uistinu mari za cijenu, već samo želi udovoljiti svojoj djeci ili sebi. Međutim, ovaj turist je poželio napraviti računicu i otprilike zaključio koliko bi ovaj dječak mogao mjesečno zaraditi prodajući krafne po cijeni od pet eura.

“U košari oko 30 krafni puta pet eura, to je 150 eura, sve to u tri ture i mali utrži 450 eura. Neka mu ostane poslije troškova pola, on zaradi najmanje 220 eura. Neka u mjesecu s košarom šeta deset dana i eto mu džeparca od 2.200 eura. Snalažljiv mali, zar ne?”, piše na snimci koju je turist zabilježio.

Sve je postalo preskupo

Mnogi smatraju kako su cijene ovaj puta otišle previsoko. Istina, turistička sezona je na samom vrhuncu, plaže su pune, a gužve na autocesti uobičajena pojava. Ali opet, cijene su u odnosu na prošlu godine ponovno otišle gore.

Prema podacima koje je nedavno objavio Državni zavod za statistiku (DZS), u odnosu na lipanj prošle godine, najveći porast potrošačkih cijena u prosjeku je ostvaren u kategoriji restorana i hotela, 9,6 posto. Osjete to i turisti koji su za N1 objasnili što misle o cijenama u Hrvatskoj.