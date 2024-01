Pogledajte kako izgleda velika novost u Lidlu: Mišljenja su podijeljena

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Je li na pomolu velika novost u trgovačkom lancu i u Hrvatskoj? Poznato je da Lidl, osim prehrane, prodaje odjevne predmete i obuću. No, mnogi su se žalili da tu odjeću nemaju gdje isprobati jer u poslovnicama ne postoje kabine. Stoga su ljudi uglavnom kupovali napamet te se poslije morali gnjaviti s povratom robe koja im nije odgovarala. No, Lidl je odlučio to promijeniti i u trgovine instalirati kabine za isprobavanje robe.

Lidl uvodi kabine za isprobavanje odjeće

Ta je novost krenula u Sloveniji, a kako to izgleda, pokazali su na videima objavljenim na Tik Toku. Zanimljivo, pregledom nekih hrvatskih foruma može se saznati da Lidl ovu mogućnost u drugim zemljama nudi već godinama.

Mišljenja su podijeljena

Iz komentara ispod snimke stječe se dojam da su mišljenja podijeljena. Nekima se izvedba ne sviđa baš previše. “Strašno, vidi kako ovo izgleda”, napisala je jedna korisnica društvenih mreža u komentaru dok joj druga osoba odgovara da ne vidi što je tu strašno kad ionako prodaju odjeću i obuću. Neki korisnici pišu da su to vidjeli i u Hrvatskoj. “Ima i kod nas, ali rijetko u kojem Lidlu”, pišu ljudi u komentaru na video.