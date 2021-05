PODRAVKA NIJE JEDINA! Na bubnju više od 180 tvrtki: Što sve Vlada uskoro prodaje?

Autor: Iva Međugorac

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. zaintrigirao je hrvatsku javnost, a posebnu pozornost lokalnih medija privukla je vijest o mogućoj prodaji Podravke koja je pretprošli tjedan osvanula na naslovnici lokalnog tjednika Glas Podravine gdje se objašnjava kako se u poglavnju “Unaprjeđenje upravljanja državnom imovinom” navodi kako država namjerava prodati udjele u svim poduzećima koja nisu od strateškog i posebnog interesa za državu.

Usto, namjeravaju revidirati aktualni popis na kojem se nalazi 39 tvrtki od posebnog državnog interesa, i to tako što će neke tvrtke eliminirati s popisa i pripremiti za privatizaciju. Iz navedenog dokumenta proizlazi da bi država do konca lipnja 2026. godine trebalo da proda vlastitih 20 posto dionica Podravke, dok se trenutno prodaje gotovo 16 posto državnog udjela jer je ostatak založen kao jamstvo za kredite.

No, pored Podravke iz Nacionalnog plana proizlazi da bi država do konca 2023. godine na prodaju trebalo da ponudi najmanje 150 poduzeća, a predviđeno je da se od 2024. do sredine 2026. godine na prodaju ponudi i dodatnih 35 poduzeća pa bi se time do konca lipnja 2026. godine ukupno trebalo objaviti za prodaju ili prodati 185 tvrtki, uključujući udjele u Croatia osiguranju, Petrokomenij, Agroduhanu i Borovu.

”Osnovni cilj reformske mjere je da se na listi pravnih osoba od posebnog interesa za Hrvatsku zadrže samo one kod kojih uistinu postoji jasan javni interes definiran sukladno preciznim kriterijima(…) Sva ostala poduzeća postepeno će se privatizirati kako bi se smanjila prisutnost države u gospodarstvu, što bi trebalo polučiti povoljne ekonomske učinke i rezultirati primicima za državni proračun”, navodi se u Nacionalnom planu oporavka.

Inače, na privatizaciju svih manjnskih udjela država se obvezala prihvaćanjem kriterija za uvođenje eura.