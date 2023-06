Podlim trikom turisti uništavaju domaće iznajmljivače: ‘Skinuli su nas s Airbnbja, ne možemo vjerovati!’

Autor: Dnevno.hr

Turistička sezona je počela te iznajmljivači apartmana, ugostitelji i drugi djelatnici u turizmu polagano počinju trljati ruke.

Iako, kao i svake godine, prvih mjesec dana s naslovnica ‘vrište’ naslovi o skupoj kavi i tom kako će sezona propasti, stanje na terenu i u blagajnama je takvo da nas čeka još jedna odlična sezona i punjenje proračuna.

No, da ne bi sve bilo divno i krasno, tu su dežurni hejteri i dušebrižnici koji iz raznih razloga žele otežati i napakostiti nekome u obavljanju njegovog posla ili iskamčiti popust i povoljniju cijenu odmora.





Ništa im nije sveto

Tako se mnogi iznajmljivači žale kako ih pojedini turisti zatrpavaju lošim recenzijama.

“Našli smo paučinu u sobi”, “niste dovoljno blizu mora”, “preblizu su nam druge kuće”, “niste izračunali točan broj stepenica do vašeg apartmana”, “nije dovoljno čisto”, “nije to ta lokacija” – takve i slične pritužbe koriste neki turisti u Hrvatskoj kako bi od vlasnika apartmana ili kuća za odmor iskamčili popust za smještaj, a pojedinci lažnim recenzijama i pritužbama pokušavaju od posrednika – popularnih turističkih online platformi vratiti sav uplaćeni novac, tvrdi Slobodna Dalmacija.

Takvim komentarima iznajmljivačima ruše ocjene smještaja, a u nekim slučajevima potonji plate još skuplju cijenu – njihov oglas biva ugašen na platformi gdje se oglašava.

U strahu od loših komentara i ocjena mnogi vlasnici apartmana šute i bespogovorno udovoljavaju turistima na sve moguće načine.

Problem s lažnom recenzijom dogodio se ovih dana iznajmljivačici, koja se kolegama požalila u jednoj od Facebook grupa zamolivši ih za pomoć nakon što joj je Airbnb, zbog neistina gostiju, deaktivirao oglas na platformi iako s njima surađuje osam godina i prethodnih je pet imala status Superdomaćina. I to bez ikakve provjere s njom što se uistinu dogodilo, pa joj sada preostaje natezanje i mučenje s nekim iz Air-ove službe za korisničku podršku.

Ne biraju sredstva

"Ne možemo vjerovati uopće da je Air tako nešto niti napravio. Isključio nas je jer smo ušli gostu u apartman nakon što nas je sam pozvao da vidimo 'komarce' te nas snimao i rekao da smo ušli bez dopuštenja", potužila se revoltirana iznajmljivačica ne krijući zgroženost nanesenom nepravdom.









“A što hoće taj gost? Možda da mu se vrati novac. Ako je tako, onda su vas s namjerom išli prevariti. Zovite službu za korisnike. Ostanite pri svome. Ako vas neće vratiti, njihov gubitak. Nemojte da vas ucjenjuju. Napuniti ćete smještaj na drugi način”, poručio joj je jedan od kolega iznajmljivača nakon čega su se javili i drugi nabrajajući trikove kojima se služe pojedini gosti kako bi izbjegli plaćanje.

“Čujem da je sad fora tražiti besplatan boravak. Prijete tužbom (po hotelima) ako im na recepciji iskopiraju osobnu. Onda, da ne spominjemo kako podmetnu insekte u sobe. Ili nešto slično”, “mene je prošle godine htio jedan par tako navući jer, navodno, nisu mogli vidjeti more iz kreveta (!), nego s balkona”, “moja gošća napisala je da dvorište nije kao na slikama, i da nije privatno, ej… kao da mi susjedi šetaju po dvorištu.

‘Dođu i grintaju kako ne valja ovo i ono’

Da su iznamljivači na Jadranu izvrgnuti sve većem broju ucjenjivača recenzijama potvrđuje Martina Nimac Kalcina, savjetnica u turizmu i nekadašnja dugogodišnja predsjednica Zajednice obiteljskog turizma Hrvatske gospodarske komore.









“O lažnim recenzijama ili prijetnjama njima slušala sam prošlih godina, a čujem da se ponavljaju i ove. Pojedini gosti znaju ucjenjivati domaćine kako bi smanjili cijene smještaja, a najviše sam to čula od iznajmljivača van Splita koji primaju turiste na duže razdoblje, tjedan ili više dana. Dođu i grintaju kako ne valja ovo i ono, izmišljaju razloge, da je neuredno, da nije to ono što su vidjeli na fotografijama, da je u blizini drugih objekata… A sve to kako bi spustili cijenu”, kaže Martina Nimac Kalcina za Slobodnu. Nisu samo u pitanju oni koji plaćaju na ruke domaćinu nego to rade i gosti koji su rezervirali smještaj putem online platformi. Pišu, primjerice, Airbnb-u da su nezadovoljni i naknadno traže popust.

Bilo kako bilo, sretno s biznisom iznajmljivanja i pazite kome izdajete svoje apartmane.