Podarili su Hrvatskoj status krepane mačke: Nakon Plenkovićeve hvale, hladan tuš

Autor: Ratko Bošković

Od 9. do 22. svibnja ove godine u Hrvatskoj je boravila misija Međunarodnog monetarnog fonda. U misiji su bile tri ekspertice, Y. Sun (voditeljica), I. Bunda i X. Zhang, te dvojica eksperata, J. Chow i T. Lybek. Susreli su se i razgovarali s ministrom financija Primorcem, guvernerom Hrvatske narodne banke Vujčićem, saborskim zastupnicima članovima Odbora za financije i državni proračun, dužnosnicima ključnih ministarstava te predstavnicima poslovne zajednice, sindikata, banaka, istraživačkih instituta te sveučilišta.

Sedmoga lipnja misija je svoje izvješće o stanju, problemima i perspektivama hrvatske ekonomije podnijela MMF-ovu Izvršnom odboru, a 29. lipnja Odbor je ovogodišnje konzultacije s Hrvatskom po članku 4. Ugovora MMF-a i Republike Hrvatske zaključio i izvješće misije te vlastite ocjene objavio na MMF-ovim mrežnim stranicama.

Dragocjeni materijal

Stručnjaci i znatiželjnici dobili su tako na upoznavanje i analizu dragocjeni materijal o hrvatskoj ekonomiji, otkrića, procjene i prognoze najkvalificiranije i najmeritornije ekonomske institucije na globusu, "svjetskog financijskog policajca" koji će 2024. slaviti 50 godina postojanja i djelovanja. Zašto je taj materijal tako vrijedan i važan?





Mnogi će u Hrvatskoj pomisliti da je nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju i eurozonu, dakle pod europski zajednički “kišobran”, Međunarodni monetarni fond za Hrvatsku postao irelevantan. Donekle je to i točno, zadnji aranžman, stand-by vrijedan 99 milijuna specijalnih prava vučenja (SDR-a) Hrvatska je s MMF-om imala od 2004. do 2006., a poslije toga samo redovite konzultacije po članku 4., zadnji put prije dvije godine. Danas Međunarodni monetarni fond nekim drugim državama pomaže da prebrode krize plaćanja inozemstvu za uvoz esencijalnih proizvoda ili otplatu kredita, financijske krize i slomove, proračunske krize prouzročene pretjeranim deficitima ili zaduženošću.

Danas stand-by aranžmane s MMF-om imaju države poput Srbije i Kosova, najveće, tzv. proširene aranžmane, Argentina, Pakistan, Ukrajina, a fleksibilne kreditne linije Meksiko, Čile ili Kolumbija. No MMF posljednjih mjeseci pokazuje i neuobičajeni interes za Hrvatsku, ako je suditi po nedavnoj dubrovačkoj stručnoj konferenciji koju je organizirao zajedno s Hrvatskom narodnom bankom.

MMF-ovi dubinski pregledi i analize hrvatske ekonomije nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju zapravo su tim važniji i vredniji što se odvijaju uvijek po istom preglednom obrascu, dakle usporedivi su s prethodnima, stručni su, objektivni, neiskrivljeni specifičnim lokalnim europskim shvaćanjima uloge države u suvremenom gospodarstvu, a daju i pregled koje je prethodne MMF-ove preporuke i u kojoj mjeri neka članica, pa tako i Hrvatska, ispunila ili ignorirala.

Ignoriranje preporuka

Naravno, mnogi će i u Hrvatskoj tvrditi da je MMF zagovornik zastarjelih koncepcija (obično se pritom kao glavni izvor njegovih navodnih ideoloških zastranjenja ističe tzv. Washingtonski konsenzus), no da Međunarodnog monetarnog fonda i njegove “sestrinske” organizacije Svjetske banke nema, stručnjaci i šira javnost bili bi zakinuti za alternativni kvalificirani pogled na hrvatsku ekonomiju i društvo, u odnosu na onaj koji pružaju stručna tijela Europske unije i nezavisni europski think-tankovi.

Pa što su onda MMF-ovi eksperti u misiji i Izvršni odbor ove godine ustanovili o hrvatskoj ekonomiji i kakve su preporuke dali kreatorima hrvatskih ekonomskih politika? Koliko se ta otkrića i preporuke razlikuju od onoga u što nas uvjerava, što čini i što najavljuje Vlada Andreja Plenkovića?

Prvo što upada u oči jest da Međunarodni monetarni fond Hrvatskoj u sljedećim godinama prognozira vrlo slab, tek minimalni realni rast bruto domaćeg proizvoda: dogodine samo 2,4 posto, a od 2025. do 2028. stalno ispod tri posto. To je veliko razočaranje nakon vrlo brzog oporavka Hrvatske od pandemijskog šoka i rasta od 13,1 posto u 2021. i 6,2 posto lani (svi su podaci MMF-ovi). Hrvatska je u pandemiji naglo propala, više nego druge zemlje u okruženju, a onda se naglo oporavila, opet kao jedna od najbržih, ali potom je stala. To se u žargonu profesionalnih investitora naziva “odbijancem krepane mačke”, jer i krepana mačka, kad padne s visoka, odskoči od tla, ali zatim ostane ležati nepomična.

MMF Hrvatskoj prognozira mizerni rast zbog očekivanja gotovo zanemarivog rasta domaće potražnje, ispod tri, pa čak i manjeg od dva posto. I neto izvoz će ove i sljedeće godine imati negativnu stopu rasta, a dalje na razini statističke pogreške, oko jedan posto ili čak ispod.









Naglo propadanje

Na temelju tih procjena i prognoza možemo zaključiti da MMF hrvatsko gospodarstvo u tekućoj i nastupajućim godinama vidi kao “krepanu mačku”, kao stagnantno, slabije i od osrednjega, sa stopama kakve će imati “stare” i već prebogate članice Europske unije, dok će brojni hrvatski konkurenti u srednjoj, istočnoj i jugoistočnoj Europi te Irska, prema prognozama Europske komisije, rasti po stopama iznad tri (Rumunjska), čak i pet posto (Irska).

Ni idućih godina, dakle, Hrvatska neće biti europski ekonomski zmaj: nominalno će joj bruto domaći proizvod brzo rasti, ali realno, korigiran za inflaciju – jedva. Među članicama eurozone Hrvatska je jedna od zemalja s najnižim BDP-om po stanovniku, na oko dvije trećine prosjeka, a u dogledno vrijeme takva će i ostati.

Vlada premijera Plenkovića (s pravom) se hvali niskom stopom nezaposlenosti, no to lice hrvatskog tržišta rada, otkrivaju nam MMF-ovi podaci, ima i svoje naličje: udjel zaposlenih među stanovnicima radne dobi do danas se nije oporavio od katastrofalnih ekonomskih politika vlada premijera Ive Sanadera i potom Jadranke Kosor.

Pri izbijanju globalne Velike recesije 2009. hrvatska stopa zaposlenosti bila je identična kao prosjek Češke, Mađarske, Poljske, Slovačke i Slovenije, oko 59 posto. No tada je doživjela slom i potonula na nešto malo povrh 50 posto, dok je u srednjoj i istočnoj Europi nastavila rasti bez ikakvoga pada. Rast zaposlenosti Hrvatska je 2013. obnovila, ali rast u drugim bivšim komunističkim državama u svojem okruženju nikada nije ni počela sustizati. Danas, dok je u Hrvatskoj zaposlenost na oko 65 posto, u srednjoj i istočnoj Europi je za 20 postotnih poena viša, za desetak postotaka veća čak i od prosječne zaposlenosti u Europskoj uniji ili eurozoni.

U zadnjoj ekonomskoj krizi, pandemijskoj, zahvaljujući članstvu Hrvatske u Europskoj uniji, diletantizam HDZ-ovih vlada 2009. – 2013. nije se ponovio, ali brzina rasta zaposlenosti u Hrvatskoj ni danas, deset godina poslije, nije takva da bi u doglednoj budućnosti osigurala sustizanje konkurentskih nacija.









Bildanje profita

Analitičari, a osobito sindikalni, trebali bi obratiti pozornost na odnos plaća zaposlenika (eng. compensation of employees) i profita (eng. real gross operating surplus) hrvatskih poduzeća, koji je Međunarodni monetarni fond zorno prikazao grafovima. Naime, u posljednje vrijeme hrvatski poslodavci žestoko se optužuju da su upravo oni izazvali visoku inflaciju bildanjem svojih profita. Na stranu sad to što je uzrok, a što posljedica hrvatske inflacije, jedna slika u MMF-ovu izvješću o konzultacijama po članku 4 doista pokazuje da su plaće 2022. potonule ispod operativne dobiti poduzeća. No ista slika vraća nas i četiri godine unatrag i otkriva nam da su u pandemijskoj krizi plaće pale samo pet posto, i zatim narasle za više od 15 posto, dok je profit trgovačkih društava potonuo za gotovo 25 posto i oporavljao se dulje od godinu dana. Tako da, zaista, u 2022. profit jest nadmašio plaće, ali još nije uspio nadoknaditi gubitak iz 2019. – 2021., a o tome se u hrvatskoj javnosti ne može čuti ni riječ.

Svi povisuju cijene jer se boje inflacije

Eksperti Međunarodnog monetarnog fonda smatraju da je inflacija u Hrvatskoj sišla s vrhunca, ali “ostaje povišena i široko rasprostranjena”, a odskače od prosječne inflacije u eurozoni dijelom i zbog većeg udjela hrane i usluga smještaja u potrošačkoj košarici. Ta se razlika počela smanjivati. No zašto je još visoka i sporo se snižava (engl. sticky, “ljepljiva” je), možda najbolje zorno pokazuje slika u MMF-ovu izvješću na kojoj je prikazana i “percepcija inflacije”: naime, dok se rast cijena u maloprodaji osjetno usporio, “percepcija inflacije” među stanovništvom ostaje visoka.

To upućuje na “očekivanje inflacije”, kad svi koji to mogu, a to su, naravno, ponajprije lokalni proizvođači hrane i pružatelji usluga turistima, dižu svoje cijene da bi preduhitrili rast cijena svojih troškova koji očekuju. A proizvođači mogu dizati cijene najprije zato što ih potrošači, kupci, mogu podmiriti zahvaljujući dizanju plaća. To Hrvatsku vodi u začarani krug iz kojega se ne izvlači, s užasavajućim posljedicama rasta troškova života siromašnijeg dijela populacije, gubitka vrijednosti štednje, možda i nemogućnosti plaćanja režija i otplate kredita itd.

U isto vrijeme Europska središnja banka (ESB), koja je od prvoga siječnja ove godine i hrvatska središnja banka, povisuje cijenu svojih pozajmica bankama i povlači eure iz optjecaja, odnosno, boreći se protiv inflacije, provodi takozvano monetarno stezanje. Ono diže kamate na bankovne kredite i u Hrvatskoj, poskupljuje zaduživanje i investicije i tako dodatno zagorčava život lokalnom stanovništvu.

Odatle i najvažniji savjet Međunarodnog monetarnog fonda Vladi premijera Andreja Plenkovića: hrvatska “fiskalna politika u sljedećih godinu-dvije (u kratkom roku) mora biti komplementarna monetarnom stezanju i izbjeći povećavanje agregatne potražnje”. Pojednostavljeno govoreći, dok se središnja banka bori protiv inflacije, država svojim potezima taj napor ne bi trebala poništavati.

Tržište rada je napregnuto, objašnjavaju MMF-ovci, temeljna inflacija je povišena, usvajanje eura je ublažilo učinke ESB-ova stezanja. Prema tome, postoji rizik da će ekspanzivna fiskalna politika potaknuti rast domaće potražnje i potpiriti inflaciju, pa će tako ugroziti hrvatsku konkurentnost, što se već ogleda u padu industrijske proizvodnje i neto izvoza. Drugim riječima, Međunarodni monetarni fond poručuje hrvatskoj Vladi: ne povećavajte plaće u državnom i javnom sektoru, a ni u privatnom.

Plenković neće poslušati savjet

Ekonomska povijest odavna pokazuje da visoku inflaciju u nekoj čvrstoj valuti, jednom kad preraste u psihološku, očekivanu, nije lako zaustaviti bez neke vrste ograničavanja ili čak zamrzavanja rasta plaća, pa će to jako teško biti i ovoga puta. No, taj savjet “globalnog financijskog policajca” Andrej Plenković prije novih izbora sasvim sigurno neće prihvatiti, a MMF osim uvjeravanja nema načina da ga na to prisili. Uostalom, ekstremno visoku inflaciju, pad konkurentnosti ili potonuće industrijske proizvodnje njegova vlada ni dosad nije doživljavala kao svoj problem ili neku veliku političku prijetnju, čak ni kad su, sasvim očekivano, zaredali štrajkovi i prosvjedi javnih i državnih službenika i namještenika.

Inflacija je Vladi donijela neočekivani i neplanirani prihod kojim može ispuniti zahtjeve za nominalno povećanje plaća, no ako će to povećanje potaknuti inflaciju, zaposlenici će opet realno biti na gubitku. I tako u krug.