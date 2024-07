Počeo uzgajati ‘biljku besmrtnosti’, a svi su bili u čudu: Sada prodaje ulje i za 1400 eura po litri

Autor: M.P.

Smilje je trajnica koja pripada rodu Helichrysum iz porodice Asteraceae, a obuhvaća preko šesto različitih vrsta rasprostranjenih diljem svijeta. Primorsko smilje neizostavna je vrsta kamenjarskih pašnjaka i ostalih područja hrvatskog priobalja. Prirodno je rasprostranjeno u zemljama Sredozemlja poput Cipra, Grčke, Hrvatske, Italije, Francuske, Španjolske, Alžira i Maroka.

Samoniklo raste na krševitom području, siromašnim pjeskovitim tlima ili na plitkim tlima napuštenih poljoprivrednih površina. Odgovara mu veća količina sunčevoga zračenja, što određuje aromatična svojstva. Aromatična svojstva određuju primjenu smilja, kao i drugih vrsta ljekovitog i aromatičnoga bilja u farmakološke svrhe, kozmetičkoj industriji i kulinarstvu.

Smilje podnosi visoke ljetne temperature krša i kamenitih terena, traži jače sunčevo zračenje, a može podnijeti i oštrije zime zbog čega se prirodno nalazi i na višim nadmorskim visinama. Uspješno raste na lakim propusnim karbonatnim tlima. Dobro podnosi sušu i minimalnu količinu hranjiva plitkih tala mediteranskog područja. Smilje može rasti i na plodnijim dubljim tlima, kojima je osigurana dovoljna količina kalcija. U uzgoju smilja treba izbjegavati tla kiselije pH reakcije, tla s većom količinom vlage i teška tla. S druge strane, plitka, krška stjenovita tla moguće je privesti uzgoju smilja.

Relativno otporno na bolesti

Iako je smilje relativno otporno na bolesti i štetnike, u uzgoju se mogu pojaviti gljivične bolesti te štetnici: lisne i štitaste uši, štitasti moljac, kalifornijski trips, lisni mineri i gusjenice moljaca.

Smilje se uzgaja kao trajnica u periodu od pet do osam godina. Podizanje nasada smilja dobro je planirati nakon kultura koje za sobom ostavljaju tlo s manje korova. Najbolje je kao predusjev uzgajati leguminoze, koje će se ukloniti do kraja kolovoza.

Ante Vičević: Prirodna kozmetika je svjetski trend

Na samo nekoliko kilometara od Krčkog mosta u Omišlju nalazi se velika plantaža smilja koja se prostire na osam hektara. Nosi naziv “Immortelle farm”, a iza nje stoji tvrtka “Natura Consulting” čiji je vlasnik Ante Vičević. On se 2016. godine upustio u ekološki uzgoj ovog bilja, te njegovu preradu. Danas imaju niz proizvoda koji su svoje mjesto pronašli u farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji i to na izvoznom tržištu.

“Uz proizvodnju krema za lice i tijelo, sada imamo i novi proizvod, pastu za zube. Ljeti radimo i vođene obilaske plantaže, kako bi brojnim turistima pokazali, između ostalog, i kamenu kapelicu, koja je replika one iz doba Venecije, kad je Krk bio dio velikog trgovačkog puta”, priča Vičević. Na osam hektara od 360 tisuća biljki dobije 48 tona smilja, dok za 10 litara ulja treba šest tona ove mirisne biljke, piše Agroklub.









Biljka ‘besmrtnosti’: Ulje se prodaje i za 1400 eura po litri

Srbija je jedan od tri najveća proizvođača organskog smilja u svijetu. Kada je prije skoro 15 godina Novica Šutić kod Paraćina u Srbiji zasadio prve plantaže smilja, ljudi su ga gledali s čuđenjem. Ova biljka je bila karakteristična za neke druge europske predjele, a smilje s Hvara je slovilo kao najkvalitetnije.

Novica danas svu količinu ubranog smilja prerađuje u eterično ulje čija cijena na svjetskom tržištu iznosi od 400 do 1400 eura po litri. Potpuno je zaokružio proces proizvodnje, a biootpad pretvara u pelet koji koristi kao gorivo. S obzirom na to da je još pionir u ovom biznisu, ne može točno procijeniti koliki će biti životni vijek ove biljke u Srbiji.

Smatra da bi smilje trebalo trajati između 10 i 15 godina, no potrebno je nešto manje od desetljeća da bi se to točno utvrdilo. Bez obzira na prognozu o dugovječnosti te biljke, ona se već nakon treće godine uzgoja može isplatiti. No, ni ulaganja nisu mala, od 3000 do 5000 eura po hektaru.









Destilacijom ove biljke koja sadrži visok postotak kolagena, pa je zato Francuzi nazivaju “immortelle” (besmrtna), dobiva se jedno od najskupljih eteričnih ulja na svijetu, koje se već stoljećima upotrebljava za tretiranje bora, ožiljaka, strija i modrica.

“U prvoj godini možete pokriti neke elementarne troškove, a ulaganje vratite i počnete zarađivati u trećoj. Naravno, to se odnosi samo za one koji znaju što i kako treba raditi. Mi sada imamo veliku proizvodnju u cijelom procesu, od branja do destilacije. Angažirano 300 do 500 ljudi zato što je u pitanju proizvod koji se bere ručno”, ispričao je Šutić koji u ovom trenutku ima 12 zaposlenih.