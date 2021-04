PLIVA DEMANTIRE NAPISE U MEDIJIMA ‘Još uvijek nismo zaustavili isporuke lijekove, no to ne znači da nećemo’

Autor: S.P.

U nekim medijima je objavljena informacija da su Pliva i Sandoz prestali isporučivati lijekove veledrogerijama zbog nagomilanih dugova.

No, kako su istaknuli iz Plive za Večernji list, to ipak još uvijek nisu učinili.

“PLIVA Hrvatska d.o.o. do sada nije zaustavila isporuke lijekova, no to ne znači da uskoro nećemo biti na to prisiljeni s obzirom da su sve veledrogerije s kojima poslujemo prešle dozvoljene kreditne limite. Nadamo se da će se obećanim uplatama sredstava uskoro nastaviti redovna opskrba tržišta”, rekla je Tamara Sušanj Šulentić, glasnogovornica Plive.