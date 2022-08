PLENKOVIĆEV MLADI LAV U NEOBRANOM GROŽDU! Otkriveni su detalji ‘rekordne pljačke’ u Hrvatskoj, narodu morao objasniti kako se to moglo dogoditi: ‘I mene to zanima’

Autor: Dnevno.hr

Danas su u Ministarstvu financija pojašnjeni detalji vezani za veliku pljačku INE.

Izjave su dali šef Ureda za sprječavanje pranja novca Ante Biluš i ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša, a uz njih je i ministar financija Marko Primorac.

Biluš je rekao da nakon obavijesti o sumnjivim transakcijama oni započinju istragu, a banke su im poslale obavijest o sumnjivoj transakciji.





“Ovo je specifičan sustav jer je rezultirao blokadom najvećeg iznosa u povijesti Ureda, oko 813 milijuna kuna u osam poslovnih banaka na 16 računa, u 6 otvorenih investicijskih fondova. Identificirane su i blokirane nekretnine stjecane u ovom postupku u vrijednosti od tri milijuna eura”, dodao je Biluš.

Kutleša je govorio o radu poreznog Uskoka. “Sve je ovo rezultat kontinuirano rada, dobili smo i potporu za daljnju digitalizaciju. Digitalizacija i fiskalizacija 2.0 odnosno svih računa su još dva projekta. Sustav evoluira.”

Sve je krenulo obavijesti od banke

Biluš se ponovno osvrnuo na slučaj Ine. “Tijekom analize slučaja nadležna tijela su imala nadzor nad tim sredstvima jer samo tim nadzorom je bilo moguće da se to i blokira.” “Sve je krenulo putem obavijesti od banke, ali ono što je bilo puno bitnije kasnije je da se osiguralo da taj novac ne iščezne iz dohvata domaćih tijela”, dodao je.

“Više od jedne banke je detektirala svoje klijente”, kazao je Biluš, dodajući da je novac blokiran u subotu. Rekao je i da nije bilo jedne pojedinačne uplate, a u koordinaciji s bankom osigurali su da taj novac ne iščezne nikud.

“U koordinaciji s bankom osigurali smo da taj novac ne iščezne negdje kasnije. Nikad u ovako velikom iznosu nije blokirano”, rekao je i dodao da transakcije nisu išle od sredine 2020. nego kasnije, ne može otkriti otkad.

“Sva sredstva su bila pod nadzorom. Mjerama je osigurano da se svaka nezakonita korist vrati. Više od jedne banke je detektiralo sumnjive transakcije. Novac smo blokirali u subotu ujutro”, rekao je Biluš.









Ministar Primorac: Ne znam što bih rekao na to da je takav novac uplaćen umirovljeniku

Primorac je odgovarao na pitanja novinara, je li mu čudno kako je sve palo na tome da je tako velik iznos uplaćen umirovljeniku?

“Ne znam što bih vam komentirao na tu temu”.

Na pitanje tko je kriv unutar kompanije, kaže, ne bi ulazio u konkretan slučaj.









“Po onome što ja znam radi se o tome da je jedna osoba dogovarala niže cijene. Ako su to dosta interni procesi u Ini dozvoljavali to je neuobičajeno. A kako to dolazi do Uprave i nadzornog odbora ne znam. Ta pitanja trebate adresirati na prave adrese. I mene zanimaju ti detalji”.

U akciji USKOK-a uhićen direktor u Ini

Podsjetimo, u akciji koju su u subotu pokrenuli Uskok i policija na meti istražitelja našli su se direktor u Ini Damir Škugor, predsjednik Hrvatske odvjetničke komore (HOK) Josip Šurjak, njegov poslovni partner Goran Husić s kojim je suvlasnik tvrtke OMS Upravljanje, Škugorov otac Dane te predsjednica uprave tvrtke Plinara istočne Slavonije Marija Ratkić.

Šteta za INA-u prelazi milijardu kuna, protuzakonita zarada Damira Škugora i njegova oca Dane Škugora je gotovo pola milijarde kuna, dok je Goran Husić profitirao za preko 90 milijuna kuna, a Josip Šurjak za 68.9 milijuna kuna.

Na računu njihove tvrtke OMS-Ulaganje ostalo je još preko 200 milijuna kuna protuzakonito ostvarene dobiti.