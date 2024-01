Plenković se malo preračunao s podatkom o rastu mirovina: Želi prikriti neugodnu činjenicu

Autor: Dnevno.hr

Premijer Andrej Plenković pohvalio se nedavno kako su mirovine u ovom mandatu Vlade porasle za 200 eura. Iako se njegov ministar rada i mirovinskog sustava Marin Piletić često u svojim javnim istupima taksativno osvrće na to što je učinjeno u proteklom razdoblju, uz sve zakonske izmjene, povećanja i jednokratne dodatke, činjenica je da su mirovine najviše rasle zbog zakonski utvrđenog usklađivanja.

A Zakon o mirovinskom osiguranju kaže da se mirovine usklađuju prema formuli koja u obzir uzima indekse rasta plaća i potrošačkih cijena (inflacije) u omjeru 70:30 u korist većeg faktora rasta, bilo da je riječ o plaćama ili o inflaciji. Mirovine se pritom usklađuju dvaput godišnje, sukladno statističkim podacima. Uskoro bi taj omjer trebao biti 85:15, o čemu smo već pisali.

Mirovine rasle zbog plaća

Tako je, prema pisanju portala Mirovina.hr, mirovine u srpnju 2020. godine porasle za 1,41 posto temeljem većeg rasta plaća, a isti je uzrok bio i kod oba usklađivanja u 2021. godini (0,56 i 2,46 posto). Inflacija je presudila da prvo usklađivanje u 2022. godini poveća mirovine za 2,24 posto, no već pri sljedećem usklađivanju one su rasle za 6,18 posto na temelju rasta plaća. Prošla je godina donijela rekordna usklađivanja od 5,37 i 8,42 posto, ali također zahvaljujući rastu plaća, a ne inflaciji kako je bilo uvriježeno mišljenje.

“Prosječna mirovina je bila nešto malo veća od 350 eura, a danas je 550 eura. Prosječna plaća na početku mandata ove Vlade bila je 749 eura, a danas je prosječna plaća u Hrvatskoj 1178 eura”, rekao je nedavno, između ostaloga, Plenković.

Inflacija ‘pojela’ sve

No, demantiraju ga podaci Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO), prema kojima je prosječna mirovina u studenom 2020. godine iznosila 2874 kune ili 381,60 eura. Kako ona trenutno iznosi 508 eura, jasno je da je razlika puno manja i da mirovine nisu toliko rasle kako Plenković tvrdi.









Možda je on u svoju računicu nevješto ubacio nekoliko povećanja najnižih mirovina te povećanje obiteljskih mirovina za 10 posto uz uvođenje mogućnosti da udovice biraju isplatu dijela mirovine pokojnog partnera uz vlastitu mirovinu. Sedam jednokratnih dodataka koje je država isplatila dijelu umirovljenika u ovom kontekstu ne treba spominjati, jer oni nisu utjecali na rast mirovina.

Taj je rast, kad govorimo o prosječnoj mirovini, temeljem spomenutih usklađivanja, od sredine 2020. godine do sad iznosio ukupno 24,9 posto. Matematički, oni s nižim mirovinama dobili su manju povišicu, dok su nešto bolje prošli oni s višim mirovinama. No, ako se uzme prosjek, umirovljenici možda jesu dobili na mostu, ali su izgubili na ćupriji. Naime, inflacija je, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, od studenog 2020. do studenog prošle godine iznosila 24,6 posto – skoro pa jednako kao i zakonski uvjetovan rast mirovina.