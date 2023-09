Plenković i društvo opet otimaju Hrvatima novac: Uvode porez koji do sada kod nas nije postojao

Vlada Republike Hrvatske u četvrtak je uputila konačne prijedloge izmjena i dopuna zakona u sklopu paketa porezne reforme u saborsku proceduru. Izmjene bi na snagu trebale stupiti 1. siječnja 2024. godine. Najznačanije promjene odnose se na povećanje poreznog opterećenja dohotka od kapitala i imovine. Ministar financija Marko Primorac rekao je kako će prirez od 1. siječnja biti ukinut za sve kategorije dohotka, odnosno njih pet, a jedinicama lokalne samouprave će biti omogućeno da kompenziraju dotadašnji prihod od prireza većim stopama poreza na dohodak.

Primorac je također rekao kako su dohoci od imovine i kapitala oni koji u velikoj mjeri produbljuju nejednakosti u Hrvatskoj te da i namjera izmjena Zakona nije bila porezno rasterećenje dohodaka od imovine i kapitala.

Nove stope poreza na dohodak

Zato je Vlada i predložila nove stope poreza na dohodak od imovine i kapitala, ocijenivši da nema smisla davati autonomiju jedinicama lokalne samouprave u njihovom propisivanju, a to bi i dodatno kompliciralo sustav, uz učinke koji bi bili neznatni.

Kako navodi, svrha ovih izmjena je da oni koji ostvaruju dohotke od imovine i kapitala poreznim izmjenama ne dođu u povoljniji položaj no što su bili prije njih. “Ukoliko ne bismo napravili ove izmjene koje sada predlažemo, oni koji ostvaruju dohodak od imovine i kapitala bili bi manje oporezovani za ovaj iznos prireza, dakle došli bi u povoljniju poziciju, a to nije bio cilj, to bi bila praktički ‘nuspojava‘ ovih izmjena”, poručio je Primorac.

Porez na napojnice i do 20 posto

Rekao je i kako će se propisivanjem fiksnih uvećanih stopa povećati i prihodi jedinica lokalne samouprave, u malom iznosu, ali će ih i povećati, te omogućiti da naprave dodatno rasterećenje plaća.

“Dakle, nešto dominantnije oporezujemo imovinu i kapital i otvaramo prostor da se dominantnije rastereti rad”, kazao je Primorac, dodavši i da će za jedinice koje nisu imale prirez, povećanje prihoda biti nešto veće u odnosu na ranije.

U sklopu ovog paketa su i izmjene Zakona o lokalnim porezima, a one uključuju povećanje raspona u kojem gradsko ili općinsko vijeće može utvrditi visinu poreza na vikendice od 60 centi do pet eura po četvornom metru. Što se tiče napojnica, one će se moći ostavljati i putem kartica, a neoporezivi iznos biti će utvrđen na 3.360 eura, dok će se iznos napojnice iznad neoporezivog djela oporezivati po stopi od 20 posto.