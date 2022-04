PLAN U DEVET TOČAKA: Evo što možete napraviti da smanjite ovisnost o ruskom plinu i nafti

Europska unija pozvala je svoje građane na akciju kako bi smanjili ovisnost o ruskoj nafti i ruskom plinu. U suradnji s Međunarodnom energetskom agencijom, koja je već ranije pozvala na hitnu akciju, pozvala je ljude da manje voze, isključe klima-uređaje i rade od kuće tri dana u tjednu što bi kućanstvima u prosjeku uštedjelo oko 450 eura godišnje.

“Kada bi svi građani EU slijedili plan u devet točaka, pod nazivom Playing My Part, to bi uštedjelo dovoljno nafte za punjenje 120 supertankera i dovoljno prirodnog plina za grijanje gotovo 20 milijuna domova”, navodi se u priopćenju Europske komisije.

“Pred nama je prva globalna energetska kriza”, rekao je izvršni direktor Međunarodne energetske agencije Fatih Birol koji je na Twitteru objavio devet koraka za uštedu energije.

U planu se građane moli da smanje grijanje zimi, a ljeti manje koriste klima-uređaje, podese postavke bojlera, ekonomičnije koriste automobil, smanje brzinu na autocestama, s isključenim klima-uređajem u automobilu, nedjeljom u velikim gradovima ostave auto kod kuće, kratka putovanja obavljaju pješačenjem ili biciklom umjesto vožnje, koriste javni prijevoz i koriste vlak umjesto aviona.

Energy saving actions by EU citizens could save enough oil to fill 120 super tankers & enough gas to heat 20 million homes – and save a typical EU household an average of nearly €500 a year

Read our new plan with @EU_Commission on the steps you can take: https://t.co/0TiVtOzeQV pic.twitter.com/wiVDCGSPFg

