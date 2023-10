Pitanje koje žulja većinu Hrvata privuklo pažnju: ‘Tako se nitko nije obogatio’

Autor: Z.S.

Pozdrav svima! Jel mi možete predložiti kako uštedjeti novce? Priznajem, ja nikako ne znam s njima i nikad ništa konkretno ne uštedim. Postoji li ikakva ‘caka’? Hvala svima!

Ovaj citat pojavio se na hrvatskom Redditu te je izazvao pozornost. Uslijedili su brojni zanimljivi komentari i savjeti, koje prenosimo u nastavku.





“U Excelu pratim troškove (dnevna baza) i prihode (mjesečna baza): minimizacija streaming servisa – samo sam na spotifyju, za mobitel mi mjesečno stvarno ne treba ništa više od bona od 2 eura s kojim dobijem 400 free MB, više kupovanja hrane i spremanja, a manje narudžbi – jedna pizza tjedno od 7-8.85 eura kad pretvoriš u godišnji trošak se poprilično nakupi, duhan, slatko, klađenje su bacanje novaca, kava od kuće je poprilično jeftinija i bolja nego u kafićima za neku brlju od 1€+, revolut godišnja kamata na štednju u USD 4,03% mi isplaćuje dnevno (zasad) 0.65 USD.”

‘Klikni i gurni pare’

“Možeš li mi molim te reći kako djeluje ta štednja ? Imam nekoliko trezora otvorenih ali nikakav postotak štednje mi ne ide na to…”

“To ti je kategorija vaults o čemu ti govoriš, ovo je kategorija savings. Imaš štednju za tri valute i kamata ti ovisi o planu na kojem ti je račun. Klikni, gurni pare, dobivaj kamate dnevno, dodaj i povlači kad i kako želiš.”

Kako zaraditi, a ne štedjeti

“Gledaj kako da zaradiš vise novca, a ne da štediš i smanjiš si još vise kvalitetu života, nema kurca od štednje.”

“Automatska štednja svaki mjesec na tekućem.”









“Prereži sve kartice i plaćaj kešom. U dućan nikad ne idi s vrećicom nego uzmi samo ono što možeš iznijeti u rukama.”

“Dobar savjet, ali onda ideš češće i možda uzmeš nešto sto ne trebaš, moja taktika je otići jednom mjesečno sa popisom, odradim to kupim što moram na plaći, a pomalo kupujem samo kvarljivo (npr. kruh, salama …).”

“Ovisi koliko uspiješ štedjeti, ako štediš desetinu ku**a godišnje eto ti ku**c za 10 godina.”









“Riješi se temporary dopamina (cigarete, kava, slatko, kladionica, trava i sl.), Kupnja stvari u dućanu > naručivanje.”

“Zašto kupnja stvari u dućanu > naručivanje?”

Protiv naručivanja

“Mislio sam na naručivanje gotove hrane. Naručit iz Konzuma je isto okej, ali s obzirom na porast cijena cateringa, ne možeš pojest više ništa ispod 10€ s dostavom. Osim ako se ne želiš tovit jeftinom pizzom ali i njih isto vise nema ispod 7-8€. Skuhaš si normalno jelo za 3-6€ troška umjesto da za 10€ naručić gotovo.”

“Plaćati što više stvari karticom (ili ako nisi fan, dići određenu količinu keša i znati koliko je keša bilo za koju kategoriju pa vidjeti na kraju mjeseca koliko je ostalo) i zbrojiti koliko je potrošeno mjesečno na što preko mbankinga.

Streaming servisi- do prije koje godine smo svi bili pirati, danas to više nije popularno, a jednako je, ako ne i više, dostupno. Meni iskreno prečudno da ljudi stvarno plaćaju više od 1 streaming platforme, a postoje stvari poput Streamio.

Wifi nam je dostupan posvuda, doma sam na wifiju, na poslu isto, kod prijatelja doma isto. Ispadne da trebam mobilni net dok sam u gradu. A tad sigurno ne gledam youtube nego eventualno streamam muziku ili kratki scroll po mrežama. Nekom prosječnom useru je dosta tipa 2 GB. Ne znam zašto ljudi kupuju 10 GB i 2000 minuta i poziva.

Voćni jogurti, pudinzi, sokići, keksi, itd.. stvarno nepotrebno i skupo. Ja kupim neko slatko voće i to mi je za između obroka.”

Fiktivni računi

“Štednjom se nitko nije obogatio, nego zarađivanjem.”

“Meni kako legnu pare uplaćujem u 6 (fiktivnih) računa:

55% život – rezije, hrana, benzin, restorani, kafići…

5% giving back – pokloni i charity (ako si bas u besparici, možeš smanjit)

10% zabava – stvari koje si inače ne priuštiš u svakodnevnom životu, npr ja znam stavit neki fensi restoran ili koncerte ili bilo sta s čim se kao ekstra počastim

10% edukacija – ulažem u sebe, od tečajeva za posao i osobni rast do knjiga i teretane

10% kratkotrajni savings – od tu idu veći životni troškovi vezani za auto, putovanja, stan, itd.

10% long-term savings – ovo se ne dira, osim za investiranje

Ako ne možeš živjet unutar ovih postotaka, you’re living out of your means. Što kužim da zvuci ful privilegirano jer je sranje ako imaš minimalac i nemaš svoj stan. Ako si u toj situaciji, onda je jedini savjet koji imam da pokušaš naći bolje plaćeni posao…”

Samu sebe prevariti

“Meni ne funkcionira baš odvajanje većeg iznosa na plaći za štednju jer sam previše svjesna tog novca i pred kraj mjeseca si uvijek nekako objasnim zašto trebam uzeti bar dio toga (ili sve) za nešto. Moram samu sebe prevariti tako da mi se odvaja tjedno neki manji iznos i da ne znam koliko imam na štednji točno, jedino tako ne uzimam taj novac kao nešto s čim raspolažem taj mjesec. Imam na Keksu kasicu u koju mi se automatski uplaćuje svaki ponedjeljak neki iznos, i još sam namjestila da mi na svakom plaćanju ubaci 50 centi u tu kasicu. Nakon 2-3 mjeseca pogledam sta ima i bas se ugodno iznenadim kako se brzo tako skupi. Te novce onda povučem na Revolut u Stocks/Savings/Vault, ovisi.

Imam si zadan neki minimum koji želim imati uvijek u štednji, a sve iznad toga mi sluzi za neke guste poput putovanja, kozmetike, torbi itd. Meni nema smisla samo štedjeti bez nekog cilja ili svrhe. Preporuka je imati barem 3 plaće ušteđene za slucaj da ostaneš bez posla ili želiš dat otkaz a nemaš drugi posao, onda imaš za preživjeti dok se ne snađes. Mislim da je ok i odrediti neki minimalan iznos s kojim možeš preživjeti mjesec i onda si to uzeti kao “plaću”. I tako si zadaš par ciljeva za koje štediš xyz iznos, onda će ti bit zao to trošiti.

Najbolje je staviti svoje prihode i rashode u tablicu i odrediti budžet za svaku stavku, to te natjera da planiraš što ćeš kupovati jer ćeš znati da nemaš na raspolaganju cijelu plaću nego jedan dio place i da trebaš neke prioritete postaviti za taj mjesec. Kad imaš svoje rashode pod kontrolom lako je štedjeti.

Puno ljudi savjetuje da se srezu troškovi za dostave, kave, izlaske, ali meni iskreno to nisu nikakvi troškovi jer bas rijetko naručujem (3 puta mjesečno), a ni na kavama nisam ćešće od 1-2 tjedno (3 eura tjedno fakat nije ništa, a ne možeš izbaciti druženje s ljudima zbog 12€ mjesečno).

Najviše odlazilo na odjeću

Meni je najviše odlazilo na odjeću, kozmetiku i hranu. I tu mislim na stvari koje se ne iskoriste već propadnu (npr. nešto od hrane) ili ih poklonim jer mi ne pasu (odjeća i kozmetika) tako da sam tu stvarno puno uštedjela dugoročno.

Za hranu sam počela planirati obroke unaprijed i kupovala samo ono sto mi treba za te obroke po popisu, tako sam izbjegla ono da imam neki špinat u frižideru s kojim ne znam sta bi jer nemam ni krumpira ni mesa, pa mi samo uvene.

Što se tiče odjeće, preporučam capsule wardrobe umjesto kupovanja stalno nekih trendy komada koje za godinu dana nećeš nositi ili ono klasično kupovanje majice koja pase samo na jedne specifične hlače koje se mogu nositi samo kad je 22 stupnja vani i ne hodaš vise od 12 minuta. Svaki komad odjeće se treba moći kombinirati s 80% ormara, idealno je da pase uz sve. Isplati se uložiti u neke bazne komade koji će trajati godinama (dobar kaput, čizme, torba), i koji su bezvremenski, dobro ti stoje, pasu uz sve i zaista ih voliš nositi svaki dan. Zadaš si budžet od npr. 100€ svaka 3 mjeseca i samo unutar toga kupuješ – planski.

Isto i za kozmetiku, ne treba ti 15 krema za lice ili rumenila jer imamo samo jedno lice. Pronađi 1-2 proizvoda (za ljeto i za zimu) iz svake kategorije i drži se samo toga. Svaki novi koji želiš kupi onda kad potrošiš stari, to će te natjerati da dobro razmisliš oko toga sto kupuješ jer ćeš koristiti taj proizvod dugo. Ja imam svoje “holy grail” proizvode koje koristim zadnjih 5-6 godina, samo kupim opet isti. Skužila sam da sam vise trošila na 6-7 jeftinih ruzžva/bronzera/rumenila koji mi nisu valjali (pa bih stalno nešto novo jeftino kupovala da nađem sto mi pase) nego na 1 skuplji ruz/bronzer/rumenilo koje koristim svaki dan (i po 2 godine) i koji su odmah u startu odlični. Isto kao i za odjeću, definiraš budžet unaprijed i ne kupuješ van toga.”