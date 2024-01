Pitali smo Hrvate za koliku bi plaću pristali raditi: Neki su se sjetili davnog Kolindinog obećanja

Hrvatske plaće, europski standard – tako bi se otprilike mogla skratiti upozorenja ekonomskih analitičara o posljedicama inflacije koja je protekle dvije godine harala Europom te ostavila traga i kod nas. Brojni gastarbajteri su u svojim ispovijestima otkrili kako razlika u cijenama između Hrvatske i zemalja u kojima žive gotovo i nema ili su neke stvari čak i jeftinije nego u inozemstvu. Inflacija na godišnjoj razini, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, iznosi osam posto. No, još uvijek pamtimo one mjesece u kojima je ona bila i po 13,5 posto.

S druge strane, premijer Andrej Plenković predstavio je dvije sveobuhvatne uredbe o povećanju plaća u državnoj i javnoj službi. Dok je navodio koliko će tko dobiti, suci su stupili u bijeli štrajk, a to, upravo zbog plaća i koeficijenata, namjeravaju i liječnici. Ekonomist Ljubo Jurčić drži da plaće treba povećati, ali i da će se ovim potezom loptica prebaciti na privatni sektor, koji ipak ne može dizati plaće za prosječnih 13,5 posto.

“Ovdje je pitanje može li privatni sektor toliko podići plaće, koje opet ovise o produktivnosti, koja se pojedinačno može povećati, ali generalno gledano na nivou ekonomije, produktivnost ne ovisi o pojedincu ili poslovnoj odluci nekog poduzeća. Produktivnost na nivou države ovisi o ekonomskoj politici Vlade. Tako da mi možemo imati neku kompaniju koja zarađuje i može dati veće plaće, ali generalno to nije slučaj i prosjek je općenito loš. Ja sam za to da se dižu plaće. Ovdje će se sad dogoditi to da će se malo prigušiti nezadovoljstvo javnog sektora, a zapravo će izazvati sukob s privatnim proizvodnim sektorom koji ne može toliko podići plaće”, ustvrdio je Jurčić.

Različiti zahtjevi

Doduše, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, prosječna plaća u studenom prošle godine iznosila je 1208 eura. U jesenskim istraživanjima portala MojPosao, čak 71 posto Hrvata pri traženju posla prvo gleda plaću. Kad bi već sami mogli birati koliko će ona iznositi, u prosjeku bi to bilo 1355 eura. Istodobno, sve se veći broj domaćih poslodavaca okreće stranim radnicima. Samo lani je izdano 172.499 dozvola za boravak i rad stranaca u Hrvatskoj. Njihove su plaće uglavnom minimalne, zbog čega iz Hrvatske udruge poslodavac strahuju kako bi do kraja ovog desetljeća u Hrvatskoj moglo živjeti pola milijuna stranih radnika.

Rastuće nezadovoljstvo oko plaća, koje je u proteklim godinama rezultiralo velikim iseljavanjem, nagnalo nas je da pitamo građane za koju bi plaću pristali raditi. U našoj anketi na Facebooku dobili smo pregršt različitih odgovora.









Neki od njih su bili vrlo konkretni, pa su naveli i točne iznose za koje bi pristali raditi kod nekog od hrvatskih poslodavaca. “Za 30.000 eura, pod uvjetom da ne moram svaki mjesec dolaziti na posao”; “1500-2000 neto za svakog”; “1800 za manje samo dolazim”; “Dosta 1500”; “2000 eura”; “9200 €”; “Za 8000 eura, ali od doma”, samo su neki od mnogobrojnih komentara s točnim iznosima željene plaće.









Kolindino obećanje

Potonji od njih podsjeća na davno izrečeno obećanje bivše predsjednice RH, Kolinde Grabar Kitarović iz predizborne kampanje 2019. godine, kad je poručila da će se u Hrvatskoj jednog dana moći raditi za 8000 eura. Neki građani još uvijek očekuju ispunjenje njenih riječi.

“Za onu što je Kolinda rekla”; “Za Kolindinih 8000 eura”; “Za osam hiljada + moja hrana i moj transport”; “Kod Kolinde za 8000 eura”; “Onoliko koliko je proročica Kitarović najavila”, glasili su komentari nezadovoljnih građana.

Mnogi se pitaju kolike bi im plaće trebale biti kako bi živjeli dostojanstveno, pokrili sve svoje životne troškove i imali dobre mirovine u starosti. Dio građana, pak, smatra da plaća treba varirati ovisno o poslu kojeg bi radili. Neki su lakonski zaključili kako bi radili za veliku plaću, no ima mnogo onih koji rade za plaću koju ne smatraju dovoljnom, ali nemaju izbora.

Političari su krivi

“Bolje da ne znate. Pristala sam puno puta zbog djece koju sam morala hraniti. Ni dan danas nemam normalnu plaću”; “Radim za minimalac, ali želim pristojan posao bez šikaniranja i po mogućnosti u skladu sa mojim sposobnostima. Ako treba, dižem se u bilo koje doba dana i noći za posao ali želim fair odnos”, iskreno su nam priznali naši čitatelji.

Mnogo njih bi radilo za plaću saborskih zastupnika ili čak guvernera Hrvatske narodne banke. Neki ističu kako su upravo političari krivi za ovakvo stanje u zemlji i kažu da bi radili za plaću “koju nam je HDZ ukrao”. Dio građana je upozorio kako danas vlada pohlepa te da bi svi rado primali što veće plaće za što manje rada, dok su nekad ljudi bili sretni da su radili bilo kakav posao. Neki su se ponudili i vratiti u Hrvatsku, samo da ih se plati.

“Za 1100 neto ujutro se vraćam iz Njemačke; za normalno osmosatno radno vrijeme šest dana u tjednu. Ako nekome treba kuhar, nek’ se javi”, ponudio se jedan naš čitatelj.