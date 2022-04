PEVEC O CRNIM DANIMA, SJETIO SE KOLINDINOG ČINA! ‘Jedva sam preživio’, obitelj najavljuje novi uspon: ‘Svoje sam časno odradi, to narod najbolje zna’

Višnja i Zdravko Pevec preživjeli su težak životni brodolom nakon što su preko noći izgubili tvrtku koju su pokrenuli iz svoje garaže, a koja je na svom vrhuncu zapošljavala 4 tisuće radnika. Sada se poput feniksa dižu iz pepela i nakon otvorenja veleprodaje, na noge podižu i prvu maloprodajnu trgovinu pod dobro nam znanim imenom “Pevec”.

Njihov prvi trgovački lanac završio je 2009. godine u stečaju, a onda su i oni završili u zatvoru zbog optužbi za utaju 15 milijuna kuna poreza.

Tvrtka je preimenovana u Pevex i bračni par je izgubio sve što je gradio i njihov poslovni život vraćen je na početak, ili kako su sami Peveci u nekoliko navrata rekli, “završili su u financijskom ropstvu”.

Obitelj Pevec opet širi posao

Novi trgovački lanac posluje pod nazivom Pevec oprema d.o.o., kako glasi naziv tvrtke koju su osnovali Zdravkovi i Višnjini sinovi Davorin i Danijel. Davorin je direktor tvrtke, a Zdravko prokurist, a novi Pevec će imati sličan asortiman kao bivši trgovački lanac.

Osim toga, najavljuju i otvaranje drugih trgovina, a to im ne bi trebalo biti teško s obzirom na to da imaju veliko upravljačko iskustvo.

Zdravko i Višnja Pevec prisjetili su se za Mojportal teških dana koji su sada iza njih, iako postupci i dalje traju.

Kažu kako im je oduzeta sva djedovina i pradjedovina, unatoč tome što je tvrtka poslovala s 423 milijuna kuna dobiti ,a da je sve propalo zbog 15 milijuna kuna pogrešno obračunatog poreza. Peveci se pitaju, jesu li zbog toga trebali ostati bez gigantske tvrtke.

“Htio sam se ubiti”

Boli ga to, kaže nam, jer je svoju dobit ostavio u tvrtki i prošao tako loše kao što nije mogao niti sanjati.

“Ma to vam je viša sila. Kada netko odapne strijelu kao što su je na nas usmjerili, nema tu spasa. S time se jedino možeš pomiriti. I dobro, živi smo. Iako sam tražio pomilovanje od predsjednice RH, nisam ga dobio. Danas, kada je sve iza mene, drago mi je da je bilo tako jer mi nitko ništa sada ne može spočitnuti. Svoje sam časno odradio. To narod najbolje zna. Da je bilo lako, nije. Htio sam se i ubiti, jedva sam to sve preživio, teško sam se mirio sa svojom sudbinom, priznaje Zdravko koji je svoju trgovinu maloprodaje nazvao po svojem prezimenu koje mu ga nitko, tvrdi nam, neće i ne može uzeti”, rekao je Pevec.