Petar iz Hrvatske zbog svojih riječi privukao pažnju i u Srbiji: ‘Brutalno iskren oglas’

Autor: Z.S.

Petar iz Hrvatske prije nekoliko dana u jednog Facebook grupi za iznajmljivanje apartmana postavio je posta, koji je ubrzo postao hit i izvan granica Lijepe Naše, zbog svojih riječi o njemu piše i popularni srpski tabloid Blic. Naime, on što je oduševilo i privuklo pažnju je opis oglasa za izdavanje apartmana u Selini. Uređen je u božićnom ugođaju i spreman je dočekati turiste.

“Iznajmljujem apartmane u božićnom ugođaju pošto mi nedostaju turisti i njihova pitanja. Tipa kada se već parkiraju i pitaju gdje ćemo parkirati. Na Drveniku Malom, pa dođite brodom nazad. Mislin ono.. Ili kad me pitaju.. Jel ima posteljina u apartmanu? Ne, ležimo na golom madracu. Je ima beštek? Ne, prstima uzimamo batake ko senjski Uskoci.. A ono ljubavi, nije ovo obala Papue Nove Gvineje nego Jadrana”, započeo je i nastavio.





Poklončić

“Iz ponude izdvajamo vino kuhano na grabovim granama, kiseli kupus s kobasicama u Gorenje Tiki bojleru nakačenom u roštilj i jednostavne kolače od najjeftinijih sastojaka. Turiste sve oduševi kad in nešto poklonin. Biće kod drugi nikad ništa nisu dobili. Doslovno ono, moš in poklonit šešuricu koja je pala s bora, a ne da ti se ići do kante za smeće koja je na dnu dvorišta i onda dođeš kod njih na taracu i kažeš ‘evo mali poklončić’. Oni pitaju ‘što je to’, a ti kreneč priču ko da si magistrira biologiju i pulmologiju specijalizira na Jordanovcu ‘ a to ti je češer crnog bora. To je prirodni inhalator. Samo to metnine u sobu i dodao bolje spavate. A i prirodni je afrodizijak’. Kužiš, lažeš čin zineš, al oni budu oduševljeni hahhah”, napisao je, no tu nije stao.

“Neću napisat kolko ima do mora jer vam moj ćaća neće dat da se kupate u dvanestom misecu.. Doduse i morete. Hitna je odma ispod nas. Imaju super ambulantu i sobu za pacijente. Dođe mi da se razbolin.. Bolje nego kod kuće, ali da atmosfera u Paklenici, kanjonu Zrmanje i na Tulovim gredama je idilična.. Čak i uz more, zalasci sunca, lipši nego liti. Opet kitin kuću iako, nema tu neke vajde.. Ako budete tili glumit žive jaslice, očekuju Vas bogati popusti hahaha. Ugl.. di ovo ima.. privatni Advent. za 10 ljudi. Ovo nema nigdi.. Ako neko bude dolazija nek ponese veliki zvučnik, meni je moj krepa.. Lp”, napisao je.

Nizali se komentari

“Ajme da. Uvik se obavezno neko navali s komentaron niste napisali lokaciju. Ulica Kima Čung Čaoa 19, Pjongjang … Nije nego Seline, Zadarska županija, kod Amte”, završio je, a komentari su se samo nizali.

“Zujo opet rastura. E moj Zujo, da te makar zaposle negdje u razvoju turizma i daju ti pravo odlučivanja i mijenjanja trenutne situacije, pa Hrvatska bi cijela od turizma živjela, ne samo određene regije”, “Morali bi napisat neku knjigu iz perspektive iznajmljivača…. (Satiru) jer Vam pisanje tako dobro ide”, Dobar dobar”,” Ovaj lik je čudo … Moja želja za 2024 je vidjet Zuju uživo”, “Hahaha, izgleda da električnu grijalicu treba donijeti, a možda toliko upaljenih lampica dovoljno zagriju apartman?”…