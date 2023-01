PENAVA ZABRINUT ZBOG PRIVATIZACIJE PODRAVKE! Progovorili radnici: Na traci u tri smjene, za 4000 kuna

Autor: Iva Međugorac

Gostujući u Koprivnici predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava progovorio je uz ostalo i o čestim glasinama o mogućoj privatizaciji ondašnjeg prehrambeno-industrijskog diva Podravke na čijem se čelu nalazi bivša ministrica gospodarstva Martina Dalić koja je usput budi rečeno prijateljski povezana s premijerom Andrejom Plenkovićem.

“Podravka je jedna od priča koje su dosad uspijevale odoljeti izazovima mita i korupcije, a mi ćemo dati svoj maksimum da tako i ostane”, rekao je Penava na konferenciji za novinare. Komentirajući moguću privatizaciju Podravke, Penava je rekao da tamo gdje ima dima, ima i vatre, a u ovom slučaju, kaže, poprilično se dimi.

”Priče o privatizaciji prvo počinju u Zagrebu, a prema strukturi vlade koju vodi Andrej Plenković, rukopis je vrlo jasan. Takve priče ne završavaju dobro i ne ostvaruju ono što je dobrobit naroda”, kazao je predsjednik Domovinskog pokreta.





I sindikalisti zabrinuti za Podravkinu sudbinu

O stanju u Podravci nedavno su progovarali predstavnici Novog sindikata, točnije predsjednik Marijo Iveković, glavni tajnik Tomislav Kiš i sindikalni povjerenik u Podravki Davor Čajkulić.”Nezadovoljni smo razinom primanja radnika Podravke, budući da se radi o vodećoj prehrambenoj tvrtki u Hrvatskoj. Plaće radnika su na razini minimalne plaće, što se donekle uvećava neoporezivim primitcima. Ipak, smatramo da Podravka ima mogućnosti povećati plaće radnicima u većoj mjeri“, rekao je Iveković napominjući da poslovni rezultati unazad nekoliko godina pokazuju da kompanija dobro posluje, da prihodi rastu, ali i da se dobit iz godine u godinu povećava.

”Prema objavama u javnosti koje Podravka nije demantirala, mjesečne menadžerske plaće iznose 70-80 tisuća kuna bruto i strahovito su narasle u zadnjih 10-ak godina. Za usporedbu, radničke plaće će biti bruto oko 6000 kn nakon povećanja ugovorenog kolektivnim ugovorom. Dakle, menadžeri imaju 12-13 puta veću plaću od radnika“, objasnio je Iveković koji se također dotakao teme koju je ovih dana načeo Penava.

”Iz činjenice da Uprava ne želi podizati radničke plaće možemo izvesti samo jedan zaključak – priprema za privatizaciju. Svaki kupac koji bi došao želi obaveze prema radnicima imati na što nižoj razini. To je ono čega se bojimo, jer Podravka je jedna od rijetkih preostalih domaćih vrijednih kompanija, a privatni vlasnici su prolazni vlasnici“, zaključio je Iveković dok je Čajkulić otkrio da zaposlenici Podravke jedva preživljavaju radeći uz svoj posao dodatne poslove.

”Prosjek nam je lijep, skoro državni prosjek, ali to za radnike u proizvodnji ne znači ništa. Mi zarađujemo 4 do 5 tisuća, a radimo u tri ili četiri smjene“, otkrio je Čajkulić. Radnici u Podravci za razliku od menadžera i vodstva nemaju dakle razloga za optimizam, a sve ono što se u kompaniji događa pobuđuje sumnje u njenu potencijalnu privatizaciju o kojoj se već dugo progovara, posebice otkako je u Koprivnicu stigla bivša ministrica Dalić za koju se govori da bi s Podravkom mogla izvesti isto što i sa posrnulim Agrokorom.

Privatizacija Podravke već je dugo tema

O Podravci i drugim državnim tvrtkama i javnim poduzećima govori se i u Nacionalnom planu oporavka pod točkom Unapređenje upravljanja državnom imovinom gdje se govori o prednostima smanjenja državnog portfelja i boljem upravljanju državnim poduzećima. I u nedavnom intervjuu francuskom Le Mondeu premijer Plenković nagovijestio je nastavak privatizacije državnih tvrtki, ali upućeni tvrde da se u Vladi u Podravku ne usude dirnuti te da i ako bude došlo do njene privatizacije ona slijedi tek pred kraj Plenkovićeva mandata, ali isključivo ako se on nakon toga odluči za povlačenje iz politike.

Ipak, ne treba zaboraviti na interes kojega Mesna industrija braće Pivac pokazuje za Podravku čije dionice posljednjih mjeseci bjesomučno kupuju. Pivci su kao što je poznato izdašni donatori vladajuće stranke, a govorilo se i o njihovoj bliskosti s ministricom poljoprivrede Marijom Vučković koja je radi ove imućne vrgoračke braće prozivana zbog nepravedne preraspodjele sredstava iz europskih fondova, a radi čega je prema pisanju Nacionala i kazneno prijavljena.









Zanimljivo je spomenuti da Podravka danas više ne posjeduje niti sto tisuća svojih dionica, što i jest jedan od razloga radi kojih se u Koprivnici govori o privatizaciji ovog hrvatskog prehrambenog diva u kojega je Dalić uvela svoje ljude rasporedivši ih po menadžerskim pozicijama. Podravka već dugo nije na popisu tvrtki od strateškog interesa, a oni koji pomno prate ovu situaciju kažu da će do lipnja 2026.godine država vjerojatno prodati vlastitih 20 posto dionica Podravke, s tim da Nacionalni plan oporavka predviđa da bi država do kraja ove godine na bubanj trebala ponuditi najmanje 150 poduzeća, a već iduće godine tome će se dodati njih 35, ukupno do šestog mjeseca 2026.godine govorimo o prodaji 185 državnih tvrtki.