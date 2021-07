PAZITE KOD IZNAJMLJIVANJA SMJEŠTAJA PREKO INTERNETA: Prevarili 15 obitelji nudeći im tuđe kuće za odmor

Autor: Ivana Jurišić

Nepoznati počinitelji su kuću za odmor u Istri iskoristili za drsku cyber-prevaru. Prevaranti su oštetili najmanje 15 njemačkih obitelji lažno im nudeći najam kuće za odmor u Istri. Na njemačkoj stranici objavili su oglas sa slikama kuće, predstavljali se kao vlasnici i nekretninu nudili po iznimno povoljnoj cijeni, piše RTL.

Nijemac Edmond Rama je roditeljima htio pokloniti ljetovanje pa im je uz dvotjedni smještaj kupio i avionske karte za Hrvatsku. No kada je opet nazvao broj s oglasa, odgovora nije bilo.

“Htio sam vidjeti slike kuće da ih pokažem roditeljima. Pokušao sam ih kontaktirati preko e-baya i telefonom ali nije bilo odgovora”, poručio je telefonom žrtva prevare Edmond Rama. Iako je Edmons oštećen za oko 850 eura, gore od njega je prošla samohrana majka s troje djece.

“Na kraju je rekla da je sama u čudu, da ne zna kako će svojoj djeci objasniti da nema više novaca, a da neće imati ni godišnji odmor”, rekla je suvlasnica kuće za iznajmljivanje Ljerka Lisica.

Iako sami nisu oštećeni vlasnici, kažu, suosjećaju s prevarenim gostima.

“I to je jedna katastrofa za te ljude, a mi smo upleteni u to i osjećamo se dužni prema tim ljudima iako ništa nama, mi nismo uključeni u to niti imamo ništa s time, ali nas boli jer je naša kuća upletena u to”, pojasnio je suvlasnik kuće za iznajmljivanje Boris Lisica.

Iz do sad dostupnih informacija poznato je ime kojim se prevarant koristio: Samir Fabian Imamović, ali i stvarni njemački IBAN na koji su žrtve uplaćivale novac. Policija savjetuje građane da pri iznajmljivanju koriste provjerene internetske stranice i recenzije ranijih korisnika.

U kojoj je fazi kriminalističko istraživanje policija za sad ne otkriva, piše RTL.