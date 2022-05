Foto: Carlos Avila Gonzalez/San Francisco Chronicle via AP, Guliver Images

PANIKA U SAD-u, ‘PITANJE ŽIVOTA ILI SMRTI’! Roditelji na rubu sloma, voze u druge zemlje: Ovo je najveća kriza u nekoliko desetljeća

Autor: Dnevno.hr

Ekonomska kriza i zastoji u nabavnim lancima teško su pogodili i najmoćniju zemlju svijeta. Američki građani osim što se muče s rekordnom inflacijom u 40 godina, sada imaju i problema zbog nedostatka namirnice koju nije tako lako nadomjestiti – adaptiranog mlijeka za bebe, popularne “formule”.

Mlijeka za bebe već mjesecima nema u američkim trgovinama, što je od privremene neugodnosti eskaliralo u pravu nacionalnu krizu, o kojoj se raspravlja u Kongresu i o kojoj pišu svi američki mediji, varirajući jednu te istu nedoumicu: kako je moguće da 2022. u jednoj od najbogatijih zemalja na svijetu nema dječje hrane?

Jedan od razloga je zatvaranju velike tvornice “formule” (u vlasništvu tvrtke “Abbott”) u Michiganu u veljači, nakon što je u proizvodnim pogonima otkrivena bakterija Cronobacter sakazakii, na koju je bilo pozitivno dvoje preminule dojenčadi koje je prethodno koristilo “Abbottovu” formulu “Similac”. Tvrtka je nakon toga s tržišta povukla neke marke svojih proizvoda, što je dovelo do ozbiljnih nestašica, očaja američkih roditelja i uzbune u Kongresu SAD-a.





Analize pokazuju kako je u prvom tjednu svibnja u trgovinama širom SAD-a u prosjeku je bilo 43 posto manje “formule” od uobičajenih i nužnih količina, a u šest saveznih država – Iowi, Južnoj Dakoti, Sjevernoj Dakoti, Missouriju, Teksasu i Tennesseeju – bilo je rasprodano više od polovine zaliha. U ovom trenutku se čak 26 američkih država bori s nestašicom te ključne dječje hrane.

Ako i uspijete naći mlijeko, trgovine su ograničile broj pakovanja koje možete kupiti.

Roditelji voze i do susjednih država kako bi kupili mlijeko. New York Times donosi priču o Carrie Fleming iz Birminghama u Alabami, čija tromjesečna kći Lennix podnosi samo jednu marku “formule”, koju majka nije mogla pronaći nigdje u blizini. Konačno je pronašla četiri male limenke u New Yorku, koje je onda platila 245 dolara.

Problem su i propisi jer američki FDA zabranjuju prodaju “formula” proizvedenih u Europi zbog banalnih tehničkih detalja poput označavanja, iako mnoge europske “formule” čak i premašuju nutritivne standarde FDA-e (jer EU zabranjuje određene šećere poput kukuruznog sirupa, te zahtijeva da “formule” imaju veći udio laktoze). Bivši američki predsjednik Donald Trump pogoršao je situaciju sklapanjem sjevernoameričkog trgovinskog sporazuma koji je otežao uvoz “formule” iz Kanade.

O nestašici “formule” počelo se ozbiljno razgovarati i u Kongresu. Pojedini zastupnici situaciju nazivaju “sve alarmantnijom”, dok demokratska senatorica Kirsten Gillibrand iz New Yorka smatra da je nestašica “formule” “pitanje života ili smrti” za mnoge bebe u SAD-u, odnosno da je posrijedi “nacionalna hitna situacija”.