PALE SE ALARMI U EUROPI: Odaslan poziv za hitne razgovore, energetski rat uzima danak

Češka će predložiti izvanredni sastanak europskih ministara energetike što je prije moguće kako bi se adresiralo pitanje rastućih cijena energenata, kazao je češki ministar industrije Jozef Sikela u petak.

Europa se suočava s golemim povećanjem računa za energiju, potaknutim snažnim porastom cijena plina, dok rat u Ukrajini i europske sankcije Rusiji povećavaju zabrinutost za sigurnost opskrbe plinom.

Vlade pak razmatraju mjere za smanjenje porasta računa kućanstvima i tvrtkama.

“Mi smo u energetskom ratu s Rusijom i to šteti cijeloj EU. U dogovoru s Europskom komisijom i premijerom Petrom Fialom, predložit ću sazivanje izvanrednog sastanka Vijeća EU-a za energetiku što je prije moguće”, napisao je Sikela na Twitteru.

— Jozef Síkela (@JozefSikela) August 26, 2022