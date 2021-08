PA LJUDI MOJI JE LI TO MOGUĆE? Zaustavljeno iseljavanje iz Osječko-baranjske županije, nije valjda da su svi koji su to htjeli već otišli

Autor: Dnevno.hr

Državni zavod za statistiku napokon i o Slavoniju donosi neke dobre vijesti. Naima, prema podatcima DZS-a iseljavanje s područja Osječko-baranjske županije u prošloj godini je bilo za 29,7 posto manje u odnosu na 2019., piše Lider.hr. Prošle je godine s područja te županije iseljeno ukupno 3.543 osoba u odnosu na 5.040 iseljenih tijekom 2019., a je li pozitivan trend nastavljen i ove godine saznati ćemo tek 2022. jer DZS te podatke objavljuje na godišnjoj razini.

Odgovorni u Osječkoj-baranjskoj županiji tvrde da za dobre vijesti nije kriva pandemija ili činjenica da su svi oni koji su htjeli otići već i otišli, već otvaranje novih radnih mjesta i poboljšanje gospodarske situacije u tom dijelu države.

Naime, prema podatcima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje od 30. lipnja 2021., na području Osječko-baranjske županije bilo je 90.618 zaposlenih odnosno 3,1 posto (2.733 osobe) više nego u isto vrijeme prošle godine, a nezaposlenost je ove godine smanjena za čak 13,6 posto u odnosu na lipanj 2020.

U Osječko-baranjskoj županiji tvrde da je tome pridonio niz mjera, ponajprije gospodarskih, kojima nastoje stvoriti poticajno okruženje za razvoj gospodarstva, a time i ostanak, odnosno povratak, mladih obitelji.

Ta županija je jedinstvena po projektu koji provodi u suradnji s HBOR-om, a riječ je o kreditima bez kamata za poduzetnike. Dodatno se ulaže u sve vrste potpora u gospodarstvu što je rezultiralo rekordnim brojem tvrtki i obrta, smanjenjem nezaposlenosti i smanjivanjem stope iseljavanja. Povećana su ulaganja i u poljoprivredni sektor, a dosadašnjim mjerama poticaja dodane su nove potpore za ekološku proizvodnju. Gradi se jedanaest sustava za navodnjavanje kako bi se poljoprivrednicima osigurao bolji prinos i dao dodatni motiv za ostanak na selu, a u izgradnji je i Regionalni distributivni centar za voće i povrće gdje će poljoprivrednici moći skladištiti robu do trenutka kad za nju na tržištu budu mogli postići najbolju cijenu. Sveukupno se radi o nizu potpora i strateških projekata kojima se nastoji olakšati poslovanje i stvoriti bolje okruženje za razvoj gospodarskih i poljoprivrednih aktivnosti kao osnovnih preduvjeta za ostanak na istoku Hrvatske.

U Županiji ističu kako provode i niz mjera za stambeno zbirnjavanje mladih obitelji; stambeni krediti sa subvencioniranom kamatom jedinstven su projekt u Hrvatskoj. Za prvih 50 milijuna kuna kredita 2019. kamatna stopa za kredite u eurima kretala se od 2,49 do 3,2 posto. Nakon promjena na financijskom tržištu, Županija je zatražila od poslovnih banaka dodatno sniženje kamata te se one sad kreću od 2,09 do 2,7 posto. Na ovu kamatu Županija i uključene općine i gradovi dodatno subvencioniraju kamatu s dva posto, te će kamata za neke korisnike biti već od 0,09 posto, što je gotovo beskamatno. Od prošle godine udvostručen je i kreditni potencijal. Osim toga, OBŽ za svako novorođenče daje tisuću kuna i jedina je hrvatska županija koja svim učenicima osigurava besplatan školski obrok…