OZBILJNO UPOZORENJE PROIZVOĐAČA HRANE: Ako se ovaj trend nastavi, police bi i u hrvatskim trgovinama mogle ostati prazne

Autor: Dnevno.hr

Fotografije praznih polica trgovina u Velikoj Britaniji ovih dana su šokirale mnoge, ali naši proizvođači upozoravaju kako bi se sličan scenarij mogao dogoditi i u Hrvatskoj.

Tako OPG-ovac Goran Bendeković u razgovoru za Dnevnik.hr upozorava kako s cijenama koje proizvođači sad imaju, ne mogu opstati. Govori kako bi jaje trebalo koštati i 2 kune da bi opstali na tržištu.

Zbog nove situacije su nervozni i prijevoznici. Darko Vukadinović iz Udruge cestovnog teretnog prometa upozorava kako će opskrba biti iznimno otežana ako cijene nastave rasti, a Vlada ništa ne napravi.

To nažalost znači prazne police u trgovinama kao u Velikoj Britaniji, na što oporbeni zastupnici upozoravaju kako će se visoki rast cijena prelomiti upravo preko onih najsiromašnijih.

Mirela Ahmetović, politička tajnica SDP-a upozorava kako se mora napraviti sve kako bi transport svakodnevno došao do građana jer ako se to ne dogodi to će dovesti do nove krize koju će platiti vozači.

Umjesto ulja, građani kupuju svinjsku mast

Visoke cijene znaju da se počinju mijenjati prehrambene navike građana i građani su počeli umjesto ulja češće birati svinjsku mast, a umjesto skuplje svinjetine biraju svinjetinu ili piletinu. To je nikakvo čudo kad se zna da minimalna potrošačka košarica iznosi 7.800 kuna.

Sindikalisti upozoravaju kako je stanje trenutačno teško, ali nije dramatično. Tako Vilim Ribić kaže kako inflatorna očekivanja mogu biti ogroman generator i i poticatelj rasta cijena.

S njime se slaže i ekonomski analitičar Velimir Srića koji je za Dnevno rekao da je inflacija životinja koja što se više priča o njoj, više raste.

“Što se više priča o njoj, svi više očekuju rast cijena i čim imaju prilike u svoje cijene ugrade to očekivanje da baš oni ne bi bili žrtve porasta cijena, posebno kad se priča o porastu cijena energenata kao što je sada kod nas slučaj”, kaže.