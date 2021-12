OVOG BOŽIĆA UMJESTO DRVCA IZ IZVOZA, KUPITE DOMAĆE: ‘Cijena je ista, a umjesto druge klase, dobivate prvu’

Autor: Ivana Jurišić

Još su ostala samo dva dana do Božića, pa je krajnje vrijeme da svi vi koji kupnju božićnog drvca ostavljate za zadnji tren, napravite to. Iako će mnogi po kupnju božićnog drvca otići do najbližeg trgovačkog centra, oni pametniji će otići do polja gdje će sami izabrati drvce koje će krasiti njihov dom do Sveta tri kralja.

Ako živite u Varaždinu i okolici, u ovo blagdansko vrijeme isplati vam se otići do Marofske ulice 47 u Kućan Marofu. Naime, ako poslije Pevexa skrenete lijevo, s lijeve strane ćete vidjeti polje prepuno božićnih drvaca. Riječ je o imanju obitelji Cikač koja od 2007. godine na 1,5 ha uzgaja neka od najljepših božićnih drvaca u Hrvatskoj.

Uzgaja ih 38-godišnji Davor Cikač, inženjer elektrotehnike, koji svoje slobodno vrijeme provodi upravo tu, među božićnim drvcima.

“Iako sam nakon završetka fakulteta odmah našao posao u struci, nešto mi je jako nedostajalo. Kako smo imali zemlju pokraj Varaždina, odlučio sam se početi baviti uzgojem božićnih drvaca. Počelo je kao hobi, ali se pretvorilo u pravi dodatni posao, pa ponekad razmišljam da se ovim počnem baviti i puno radno vrijeme”, objašnjava nam Davor.

Bogat izbor božićnih drvca

Na polju Cikačevih uz obične i srebrne smreke, možete naći i nordmanske jele, koloradsku, korejsku, sierra i jelu stjenovitih planina.

“Prije su se više prodavale obične i srebrne smreke, ali danas su ljudi komotniji, pa sve više uzimaju nordman jele koje su otpornije”, govori nam Davor napominjući kako obične smreke brzo počnu gubiti iglice, osobito ako je prostor jače grijan, dok će nordmanske jele bez problema izgurati blagdane bez izgubljene iglice, osobito ako su kasno rezane.

Dane u rasadniku uglavnom provodi sam, ali kada krene prodaja pomaže mu i obitelj. Jer posla u prosincu ima i previše.

“Nešto prodamo kod kuće na kućnom pragu, nešto u gradu. Najdraže mi je kad ljudi sami dođu na polje i izaberu svoje drvce. Dođu vikendom, prošeću po polju, odaberu drvce. Mi ga označimo i dogovorimo se kada ga žele podići. Ja ga onda prema dogovoru odrežem i zapakiram, a i onda ih čeka njihovo drvce koji su sami odabrali i koje je maksimalno svježe”, kaže.









Nakon što jednom kupe božićno drvce s domaćeg polja, Davor priča kako se iznenade koliko dugo ta drvca ostanu svježa, nakon što su godinama kupovali drvca iz uvoza.

“Većina ne zna kako su ta drvca, a ona u Hrvatsku uglavnom dolaze iz Danske, izrezana još krajem listopada. Kod nas uglavnom ne dolazi ni prva klasa drvaca jer onda ne bi bili konkurentni zbog viših troškova uzgoja. I onda se ljudi čude kako naša nordman jela ne izgubi ni iglicu, a onu kupljenu u centru je ponekad za tjedan dana tužno i vidjeti”.

Ista cijena, bolja kvaliteta

Podaci Hrvatske gospodarske komore iz 2019. pokazuju kako je Hrvatska u 2018. godini izvezla božićnih drvaca u vrijednosti od 1.000 eura, a uvezli za 216 tisuća. Nažalost, brojke nisu bolje ni sada pa Davor zove ljude da kupuju domaće.

“Domaća drvca su puno bolje kvalitete, a iste cijene kao i ona iz uvoza, te nema razloga zašto ne kupiti domaće, ako se može“, napominje.

Običnu smreku ćete kod Davora, ovisno o visini i općenitom izgledu drvca, kupiti za nekih 50 do 120 kuna, srebrnu smreku od 80 do 200 kuna, a nordman jelu od nekih dva metra koja najduže raste oko 250 kuna. “Kod nas je nešto jeftinije, dok ćete u Zagrebu isto takvo drvce platiti i duplo”. Za one koji imaju okućnicu, pa svoje stablo žele posaditi u vrtu, Davor prodaje i drvca s korijenom.

Na pitanje kakvi su kupci, smije se i kaže ima svakakvih.









“Od izgubLjenih muževa koji su samo u šetnji dok se žena ne vrati i napravi odabir do onih zahtjevnih koji na štand dolaze s metrom i koji važu svaku granu, procjenjuju boju, svjež izgled i opće stanje”.

Davor kaže kako su to uglavnom žene kojima je stalo da sve bude savršeno. “Kada dođu obitelji s djecom oni uglavnom na zahtjev djece biraju nešto veća i bucmastija drvca. Umirovljenici uglavnom kupuju manje smreke, a najgori su bezobraznici koji žele drvce u pola cijene uz komentar da “na badnjak budete ložili s njima”. Takvi su dobri ako ste se ujutro probudili s niskim tlakom pa vam treba netko da ga podigne”, smije se Davor.