Ovo su trgovine koje danas rade: Provjerite gdje je moguće obaviti šoping ove nedjelje

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Od početka srpnja na snazi su nove odredbe Zakona o trgovini prema kojem bi nedjeljom one trebale biti zatvorene, no trgovci mogu birati 16 nedjelja do kraja godine kada će raditi.

Kako danas rade trgovine i gdje možete obaviti šoping provjerite u nastavku.

Kaufland

Sve Kauflandove trgovine će tijekom srpnja i kolovoza 2023. raditi svake nedjelje.





Konzum

Konzum će prilagođavati plan rada svake poslovnice do kraja godine i na tjednoj bazi objavljivati novi raspored. Kako rade njihove trgovine provjerite OVDJE.

Lidl

Iz Lidla su objavili popis trgovina koje neće raditi tijekom ljeta:

Beli Manastir, Bjelovar, Čakovec, Daruvar, Donji Miholjac, Dugo Selo, Đakovo, Đurđevac, Ivanec, Ivanić Grad, Jastrebarsko, Karlovac, Koprivnica, Krapina, Križevci, Kutina, Našice, Nova Gradiška, Novska, Osijek, Petrinja, Požega, Samobor, Sesvete, Sisak, Slatina, Slavonski Brod, Sveta Nedelja, Valpovo, Varaždin, Velika Gorica, Vinkovci, Virovitica, Vrbovec, Vukovar, Zabok, Zagreb, Zaprešić i Županja.

Sve ostale Lidl trgovine tijekom ljeta nastavljaju raditi nedjeljom.

Spar

Spar svake nedjelje objavljuje koje trgovine rade tako da radno vrijeme možete provjeriti OVDJE.

Tommy

Tommy trgovine će nedjeljom raditi prema prilagođenom radnom vremenu koje možete provjeriti OVDJE.









Studenac

Studenac tjedno objavljuje plan rada svojih trgovina i možete ga naći OVDJE.

Plodine

Plodine su na svojim web stranicama objavile da sljedeće trgovine tijekom ljeta neće raditi nedjeljom: Bjelovar, Čakovec, Čazma, Čepin, Đakovo, Dugo Selo, Ivanić Grad, Jastrebarsko, Karlovac, Koprivnica, Krapinske Toplice, Križevci, Kutina, Ludbreg, Našice, Nova Gradiška, Novska, Osijek Huttlerova, Osijek Strossmayerova, Petrinja, Pitomača, Požega, Prelog, Sisak, Slavonski Brod, Slatina, Sveta Nedelja, Valpovo, Varaždin – Gospodarska, Varaždin – Optujska, Vinkovci – Vukčića Hrvatinića, Virovitica, Vrbovec, Zabok, Zagreb – Karla Metikoša, Zagreb – Mije Haleuša, Zagreb – Štefanovečki zavoj, Zagreb – Vice Vukova, Zaprešić, Županja.

Trgovine u sklopu trgovačkih centara nedjeljom će raditi sukladno odluci centra u kojem se nalaze.









Müller i DM

Radno vrijeme Müllera provjerite OVDJE.

DM prodavaonice u sklopu trgovačkih centara će raditi u skladu s radnim vremenom trgovačkih centara, te će druge DM prodavaonice na obali raditi tijekom ljetnih mjeseci, a većina onih u kontinentalnom dijelu zemlje će raditi tijekom jeseni i zime.

Šoping centri

Westgate centar je ovu nedjelju otvoren.

City Center one East i City Center one West Zagreb ovu nedjelju ne rade. Popis radnih nedjelja ovih centara možete pronaći OVDJE.

Trgovački centri Z Centar, Avenue Mall i Arena centar ne rade, no radit će drugi objekti u sklopu tih centara, poput kafića, kina, autopraonica, kasina i tome slično.

Tower Centar Rijeka neće raditi ovu nedjelju.

Radit će i Supernova u Zadru, Karlovcu, Šibeniku i Sisku, kao i Max City Pula, Mall of Split te Galerija Poreč.