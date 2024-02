Ovo su najskuplje hrvatske tvrtke: Vrijede 18 milijardi eura, najveća profitirala na tuđem uspjehu

Jasno je kako svjetskom ekonomijom posebno dominiraju financijska i naftna industrija. Taj se trend prelijeva i na Hrvatsku, naročito ako pogledamo listu najvećih domaćih kompanija po tržišnoj vrijednosti. Na čelu te liste dominiraju Zagrebačka banka i INA.

Prema podacima Zagrebačke burze, kapitalna vrijednost ZABA-e se ovih dana kreće na otprilike 5,9 milijardi eura. Za 1,2 milijarde eura je niža vrijednosti INA-e. Domaća je naftna kompanija tijekom pretprošle godine profitirala od globalnog skoka cijena energenata. No, to je dovelo do opće inflacije koja je uzrokovala podizanje referentnih kamatnih stopa Europske središnje banke, na čemu su, pak, profitirale sve banke, a u hrvatskom slučaju posebice ZABA, piše Bloomberg Adria.

Prilično profitabilna industrija su i telekomunikacije, što se vidi po vrijednosti Hrvatskog telekoma, koja se ovih dana kreće oko 2,15 milijardi eura. Podravka je posljednja tvrtka u Hrvatskoj koja je vrijednija od milijardu eura. Njena se vrijednost ovih dana procjenjuje na 1,2 milijarde eura. Ipak, treba reći kako se u posljednje vrijeme vrijednost dionica ove kompanije udvostručila, a kapitalne investicije, poput nove tvornice tjestenine, povećali su vrijednost kompanije. Ove činjenice su dovele do toga da je dionica Podravke jedna od najpopularnijih za trgovanje na burzi, a ne kotiraju loše ni dionice ZABA-e, iako je na tržištu izlistano samo pet posto ukupnog portfelja.

Spori rast vrijednosti

Turistički gigant Plava laguna vrijedi 901 milijun eura, a u stopu ga na listi najvrijednijih kompanija prati Jadranski naftovod s vrijednošću od 897 milijuna eura. Adris grupa, iako su u njoj sadržane kompanije iz turističkog, osiguravajućeg i proizvodnog sektora, vrijedi nešto manje od 800 milijuna eura. Slično je i s Atlantic grupa sa 747 milijuna eura tržišne kapitalizacije. Listu 10 kompanija s najvrijednijom kapitalizacijom zaključuju Valamar Riviera s vrijednošću od 590 milijuna eura i Končar Elektroindustrija koja, kao jedini predstavnik klasične industrije, vrijedi oko 545 milijuna eura.

Ukupna vrijednost 10 kompanija s najvećom tržišnom kapitalizacijom u Hrvatskoj iznosi oko 18,4 milijuna eura, što je otprilike četvrtina BDP-a. Ipak, treba reći kako vrijednost određena tržišnom kapitalizacijom, odnosno umnoškom broja dionica i njihove cijene na burzi, nužno nije najtočniji podatak. Naime, uvijek je moguće da kompanije čije dionice nisu izlistane na burzi vrijede više.

Burzovna statistika pokazuje kako je prije 14 godina tržišna kapitalizacija tvrtki s dionicama izlistanima na burzi iznosila 18,2 milijuna eura, samo 200.000 eura manje od sadašnje vrijednosti 10 najvećih tvrtki i šest milijuna eura manje od trenutne vrijednosti svih tvrtki izlistanih na burzi. BDP je, s druge strane, u istom razdoblju porastao s 44,4 na 74,5 milijarde eura, što dovodi do toga da se udio vrijednosti izlistanih tvrtki u BDP-u smanjio s 40 na 32,5 posto.

Svjetski giganti

Vrijednost tvrtki, odnosno cijena dionica, ovisi i o tome koliko se njome trguje. Nelikvidne dionice znaju u pojedinim slučajevima skriti pravu vrijednost kompanije. No, gledajući vrijednost domaćih kompanija, može se zaključiti kako su one još uvijek “male bebe” u odnosu na globalne igrače.









Prošloga proljeća je francuski konglomerat LVMH posao prva europska kompanija vrijedna više od 500 milijardi dolara. Taj je primat ujesen preuzela danska farmaceutska kompanija Novo Nordisk, ponajprije zahvaljujući popularnosti svog lijeka protiv debljine. No, i to je malo u odnosu na najveće svjetske igrače, poglaviti Microsofta koji vrijedi tri bilijuna eura, a zatim i Applea čije dionice vrijede 2,85 bilijuna eura te naftne kompanije Aramco vrijedne dva bilijuna eura.