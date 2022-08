OVO MUČI MNOGE! Stručnjak upozorava: ‘Ventilacija je neophodna za stanove s novim prozorima te domove s vlagom i plijesni’

Autor: Dnevno.hr

Lunos Hrvatska d.o.o., iz Zagreba, generalni je zastupnik njemačkog proizvođača ventilacijskih sustava Lunos GmbH na hrvatskom tržištu. O ventilaciji smo razgovarali s Domenom Gjurasom, direktorom Lunosa.

Za uvod, zašto je ventilacija sve važnija?

Radimo nove fasade, poboljšava se nepropusnost zidova, mijenjaju se prozori. Kvalitetan prozor je gotovo hermetički zatvoren i onda dolazimo do problema gdje naš dom ne “diše” odnosno nema protok zraka koji je iznimno bitan. Posljedično, povećava se opasnost od stvaranja vlage i plijesni te osim toga, povećava se i sadržaj ugljičnog dioksida u zraku i sve to skupa dovodi do toga da imamo loš i nekvalitetan zrak u domu, vlagu i plijesan oko prozora i kutevima domova.





Ako nema pravilne izmjene zraka, unutrašnjost postaje zasićena i više ne može apsorbirati vlagu. Ako malo otvorimo prozor ili čak samo na kip, ne radimo ništa, jer bismo trebali raditi poprečno prozračivanje ili propuh najmanje pet minuta par puta dnevno za što naravno rijetko tko ima vremena u modernom načinu života I brzom tempu.

Kakav ventilacijski sustav nudite?

Lunos je decentralizirani ventilacijski sustav te se može ugraditi u bilo kojoj fazi izgradnje, u starogradnje i novogradnje. Sustav kao rješenje je iznimno raširen u zapadnoj Europi u posljednjih deset godina, a danas već premašuje 50 posto svih instaliranih ventilacijskih sustava u pojedinačnim zgradama i kućama i stanovima. Vrijedi svakako spomenuti da su ventilacijski sustavi prije 15 godina smatrani pravim luksuzom.

Važno je osigurati odgovarajuće rješenje prije stvaranja vlage, plijesni. Mnogo puta se kratkoročno otklanjaju posljedice, ali dugoročno ne prolazi. Plijesan se ponovno pojavljuje nakon određenog vremena. Uzrok se mora otkloniti , da zapravo oduzimamo vlazi moć stvaranja plijesni tako što uklanjamo vlažan zrak iz prostorije i unosimo novi, svježi zrak u prostoriju- to radi Lunos ventilacijski sustav.

Možete li ukratko predstaviti kako funkcionira Lunos ventilacijski sustav?

Lunosov decentralizirani ventilacijski sustav radi tako da usisava ispušni zrak i dovodi novi zrak. Na taj način se kontrolira izmjena zraka, nema ih ni previše ni premalo. Zrak se mijenja u cijeloj prostoriji, a ujedno se filtrira i dovodni zrak, što je posebno važno ako imamo loš zrak vani ili je pun grinja i ostalih alergena.









Zvučna izolacija je ista kao i kod zatvorenih prozora (52 decibela izolacije), ušteda topline je više od 40% u odnosu na klasični niskoenegetski sustav, a kod sustava rekupearcije ti su gubici zaista minimalni.

Uz broj instalacija vaših sustava, je li poznato da ljudi postaju sve svjesniji važnosti ventilacije?

Vrijedi svakako spomenuti da su ventilacijski sustavi prije 15 godina smatrani pravim luksuzom. Malo ljudi se odlučilo za to, cijena je bila prilično visoka. Danas su stvari potpuno drugačije; tempo života je neumoljiv, trenuci kada imamo vremena za brigu o domu su prije iznimka nego pravilo. Fizički ih je jako teško redovito i kvalitetno provjetravati.









Lunos sustavi osiguravaju 24-satnu kvalitetnu ventilaciju koja radi za nas kada smo kod kuće ili kada nismo, te posljedično ne moramo brinuti o vremenu i načinu ventilacije.

Za više informacija posjetite www.lunos-hrvatska.com