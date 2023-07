Ovo jelo je u dvije godine poskupjelo 200 eura: ‘Prisilili su nas dignuti cijene’

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Turistička sezona u punom je zamahu, a turisti sve češće okreću leđa restoranima na jadranskoj obali. Cijene u Hrvatskoj za vrijeme sezone odavno su postale nepristupačne domaćima, ali zabrinjavajuće je što sad postajemo skupi i strancima koji imaju puno bolja primanja od hrvatskih građana.

I dok je u drugim hrvatskim gradovima još i moguće preživjeti sezonu za 100 eura na dan izvanpansionske potrošnje, na Hvaru je to izgleda nemoguća misija. Na internetskim stranicama može se vidjeti puno toga o ponudi pojedinih restorana na Hvaru, iako većina ugostitelja ne stavlja cijene.

Kad se pogleda situacija na terenu, vidi se kako se porcija pečenih lignji nudi po cijeni od 32 do 35 eura, pečena janjetina od 26 do 35 eura, a miješana pizza između 13 i 14 eura, piše Slobodna Dalmacija.





Pašta sa škampima za 16 eura

Pola litre piva na Hvaru se plaća od sedam do osam eura, (ne)gazirani sokovi od četiri do pet eura, a dva decilitra vina od sedam do 10, pa čak i 14 eura, ovisno o kojem se vinu i sorti radi.

Ako se cijene usporede s onima iz 2021. godine vidi se kako su se lignje na žaru nudile za samo od 75 do 85 kuna, dakle od 10 do nešto više od 11 eura, a sada su čak 200 posto više.

Što se tiče one čuvene kuglice sladoleda, nju ćete na Hvaru platiti između dva do tri i pol eura. Komad pizze ćete platiti i do osam eura, a ako poželite jumbo pizzu iz novčanika ćete morati izvaditi i 80 eura.

To ne znači da se ne može naći i fini ručak za nešto niže cijene. Novinari Slobodne Dalmacije su u uvali nadomak Hvara našli odličnu pašta sa škampima za 16 eura. U gradu se isto jelo, kako doznajemo, prodaje po 19 eura.

Kokteli su u toj uvali po 11 eura, a u gradu od 13 do 24 eura, pola litre piva je pet eura, sokovi idu po četiri eura, a dva “deca” vina za tri i pol eura.

Kuhari traže tri tisuće eura

Vlasnici restorana kažu kako su morali dignuti cijene jer je Splitsko-dalmatinska enormno povećala koncesijske naknade, a Grad Hvar tri posto od (prijavljenog) prometa.









Kad se tome dodaju PDV te druga davanja državi i lokalnoj vlasti, a teško je naći konobara ispod 1.500 eura mjesečne plaće, a kuhari traže 3.000 eura.

Jedan slučajni prolaznik koji posljednjih godina živi i radi u Njemačkoj, komentirao je kako smo u Hrvatskoj “dobro zamijenili kunu u euro”.

Ono što je prije koštalo 50 kuna, sada zapada i do 50 eura. Njemačka je jeftinija od Hrvatske, a veliki trgovački lanci prije sezone povećavaju cijene artikala. Nakon završetka ljeta ih vrlo teško ili nikako ne vraćaju natrag.