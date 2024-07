Ovo je vlasnik najomraženijeg restorana na Mediteranu: ‘Dva soka platili smo 152 eura’

Autor: I.G.

Dimitrios Kalamaras, ime koje izaziva bijes među mnogim posjetiteljima otoka Mikonos, vlasnik je ozloglašenog restorana DK Oyster. Ovaj luksuzni restoran na popularnoj turističkoj destinaciji našao se na meti kritika zbog nevjerojatno visokih cijena, a vlasnik se ne ustručava pokazivati svoj luksuzni način života na društvenim mrežama.

Kalamaras, čiji inicijali čine naziv restorana, očito dobro zarađuje na svojim gostima. Novinari Daily Maila, koji su posjetili restoran na tajni zadatak, bili su šokirani kada su za tri rakove noge morali platiti 121 euro. Pitanje koje mnogi postavljaju jest tko je Dimitrios Kalamaras i na što troši svoj novac?

Prema izvještaju Daily Maila, Kalamaras je odrastao na Mikonosu, gdje je njegov djed vodio turistički restoran u Platisu Gialosu, današnjoj lokaciji DK Oystera. Kalamaras, koji govori pet jezika, školovao se u inozemstvu i studij nastavio u Švicarskoj 2008. godine. Nakon povratka u Grčku, preuzeo je obiteljski posao i otvorio DK Oyster 2016. godine, koji sada vodi zajedno s bratom.

Braća također upravljaju jednim talijanskim restoranom, koristeći glamurozne manekenke za promociju. Kalamaras se na društvenim mrežama često hvali luksuznim životnim stilom koristeći hashtagove poput ‘život na jahti‘ i ‘luksuzni životni stil‘, te dijeli slike iz svog restorana, opisujući ga kao ‘modernu sagu o hedonizmu i uživanju‘. Ponosan je na skupe havanske cigare i ‘kraljevski kavijar‘, dok ribeye odrezak ukrašen zlatnim listićima i beluga kavijarom košta nevjerojatnih 1850 eura po kilogramu.

Kalamaras često putuje na egzotične destinacije sa suprugom Christie Thanou, također stručnjakinjom za hotelijerstvo, uživajući u luksuznim automobilima, privatnim jahtama i društvu slavnih prijatelja. Par se hvali luksuznim putovanjima na Karibe, Floridu, New York i London.

Negativne recenzije

No, dok Kalamaras pokušava prikazati svoj život u najboljem svjetlu, recenzije na Tripadvisoru i Facebooku govore drugačije. DK Oyster preplavljen je negativnim recenzijama, a nezadovoljni gosti ne štede vlasnika, optužujući ga za prevare. “Prevarant” i “pljačkate ljude” samo su neki od komentara, dok mnogi navode da su prisiljeni plaćati astronomske cijene za obična pića i hranu.

Jedna recenzija opisuje kako su za dva bezalkoholna pića reklamirana po 14 € platili 152 €, dok im je rečeno da Coca-Cole koštaju 76 € po komadu. Takve su pritužbe natjerale Tripadvisor da izda upozorenje za ovaj restoran.









“Totalna prijevara! Dva bezalkoholna pića reklamirana po 14 € svako … umjesto 28 €, platili smo ih 152 €! Pitala sam zašto i rečeno mi je da Coca-Cole koštaju 76 € po komadu! Ukazala sam na to da im u cjeniku piše 14 14 € svaki, a taj podli čovjek mi je odgovorio: ‘Ne danas!‘,” glasi jedna od negativnih recenzija, pa nastavlja:

“Stavili smo 30 eura na šank i otišli, a onda je on zgrabio moju prijateljicu za ruku, a ja sam bila prisiljena braniti je, što sam i učinila, i jasno mu dala do znanja da će biti uhićen ako još jednom dodirne nju ili mene. Izašli smo van, a on je vikao za nama nešto što nismo razumjele.”

“Trebalo bi ga zatvoriti, to su prevaranti. Izbjegavajte ovo mjesto u širokom luku ako ne želite biti nasamareni”, glasila je još jedna negativna recenzija.









Tripadvisor se ograđuje

Da je riječ o velikim prevarama, upoznat je i sam Tripadvisor, koji je izdao vlastito upozorenje u vezi ovog restorana. “Tripadvisor je upoznat s nedavnim medijskim izvješćima ili događajima koji se tiču ​​ovog objekta, a koji možda nisu u skladu s recenzijama na našoj stranici. Sukladno tome, možda biste trebali dodatno istražiti informacije o ovom objektu ako planirate svoje putovanje”, ogradili su se.

Kalamarasu pak nije nikakav problem upustiti se u javnu raspravu s nezadovoljnim posjetiteljima, a često se brani tako što im govori da ‘lažu‘ i da ‘samo žele slavu ili besplatan obrok.‘ Poručio je gostima da bi trebali temeljito provjeriti jelovnike prije naručivanja, a išao je i toliko daleko da je izjavio kako “jeftine mušterije kvare ugled njegova restorana.”

Zbog brojnih negativnih reakcija, vlasnici restorana čak su uklonili sve očite natpise s pročelja DK Oystera, iako je službena izjava za javnost da su “nedavno preuređivali.”

No, ni to nije ugasilo sve češće prigovore da su im jelovnici napravljeni od jeftine plastike, ako ih imate uopće sreće vidjeti, da im je povrće prekuhano, morski plodovi žilavi, a iskustvo mizerno. No jedna stvar u DK Oysteru je ipak nezaboravna – račun.