OVO JE VAŽNO! CRNE PROGNOZE HRVATSKOG NAFTAŠA: ‘Sljedećeg utorka nas čeka još skuplje gorivo. Ovo je nenormalno vrijeme, ludilo će se nastaviti!’

Autor: Ivana Jurišić

Nakon naglog skoka cijena nafte na svjetskom tržištu, vlada Andreja Plenkovića je u sljedećih 90 dana odlučila zamrznuti marže na dizelsko gorivo i benzin, kao i smanjiti trošarine. Cijena običnog dizela je sada 12.51 kuna, a dizela Class Plus 13.56 kuna. Običan benzin, odnosno Eurosuper 95, od jutros košta 12.18 kuna, dok Eurosuper 100 stoji 13.11 kuna. Cijene premium goriva i dalje se određuju prema stanju na tržištu.

Dok je Vlada prijašnjim uredbama ograničavala cijena goriva na mjesec dana, ovaj put to nije napravila, već se orijentirala na trošarine i marže što je u prošlosti izbjegavala. Nažalost, s obzirom na stanje na svjetskim burzama, gdje je cijena nafte jučer u jednom trenutku bila i 139 dolara, ove sadašnje cijene će sljedećeg utorka vjerojatno biti prošlost.

Je li Vlada napravila dobar potez i što nas očekuje u sljedećim tjednima na tržištu nafte pitali smo energetskog stručnjaka i bivšeg direktora INA-e Davora Šterna.

“S obzirom na sadašnju situaciju, kada cijene nafte iz dana u dan idu gore, ovo je bio jedini mogući korak. Ali bez obzira na cijene danas, teško da će se moći održati na dulji rok te kako stvari stoje, vjerojatno nas već sljedećeg tjedna čeka neka korekcija”, odgovara za naš portal Štern.

Na pitanje kako komentira najave nekih analitičara da bi cijena nafte u sljedećih nekoliko tjedana mogla doći i do 200 dolara po barelu, Štern odgovara da je tako nešto sada vrlo moguće.

“Bila bi to najviša cijena nafte u povijesti. Dosada je najveća cijenu bila blizu 150 dolara, ali i to je trajalo kratko. Ako Rusi zaustave isporuku nafte od Tatarstana u Rusiji do Njemačke putem naftovoda Družba, povećanje cijena na 200 dolara je i više nego realno”, objašnjava energetičar.

Katastrofa za male distributere

Štern objašnjava kako bi takva cijena poremetila cijelo svjetsko gospodarstvo.

“Tu ne treba okolišati i treba jasno reći kako bi takav skok značio katastrofalne posljedice za cijeli svijet. Ali svijet će morati naučiti živjeti s tim”.

Vlada je jučerašnjom odlukom marže za dizelsko gorivo zamrznula na 2,86 kuna za tisuću litara, te za benzin na 3,46 kuna za tisuću litara, a iznos trošarina za benzin smanjila je za 40 lipa i za 20 lipa za dizel. Analitičar smatra kako je ta odluka bila dobra, ali neke njezine dijelove treba pod hitno mijenjati.

“Veliki još i mogu poslovati po tim maržama. ali za male distributere to je prava katastrofa. Vlada bi trebala napraviti diferencijaciju između velikih i malih distributera što se tiče marže. Naime, mali imaju slične troškove kao i veliki, ali im se s obzirom na karakter posla troškovi multipliciraju, te oni ne mogu podnijeti takav udarac. Možda nije popularno mišljenje, ali malim distributerima treba dozvoliti više marže, jer s ovima oni su na rubu opstanka”, uvjeren je Štern.

Hrvatska je do 2014. godine imala formulu za određivanje cijena goriva. Pitamo analitičara bi li povratak na staro mogao pomoći gospodarstvenicima i građanima u vrijeme ovako teške krize kao što je ova u kojoj se nalazimo.

“Meni nije jasno zašto se odustalo od te formule pogotovo ako bi ta formula omogućila da se dirne i u PDV. Sada je već svima jasno kako će u idućoj rundi poskupljenja država morati posegnuti u izmjene PDV-a zato jer u trošarinama i maržama neće više biti prostora. To je i logično jer se u proračunu za ovu godinu računalo s određenom cijenom nafte i prihodima od PDV-a, a prihodi su sada puno viši zbog rasta cijena nafte i njezinih derivata, pa se država može odreći dijela PDV-a kako bi olakšala život ljudima i industriji”, objašnjava.









“Cijena nafte će i dalje rasti. Crno more je postalo poluratna zona, brodarine su poskupjele za 250 posto. Ovo je jedno nenormalno vrijeme i dok pregovori ne urode plodom, ovo ludilo na burzama će se nastaviti”, zaključuje Štern.