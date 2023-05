‘OVO JE ŠESTA POREZNA REFORMA, NIJEDNA NIJE NAPRAVILA NIŠTA’! Jurčić o odluci Vlade: ‘Treba ih zaustaviti, stalno vuku krive poteze’

Autor: Ivana Jurišić

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u srijedu je objavio sve detalje nove porezne reforme koja bi trebala rezultirati većim plaćama za nekoliko stotina tisuća hrvatskih radnika.

Što se tiče mirovinske reforme, ministar financija Marko Primorac pojasnio je kako se neće dirati stopa doprinosa u prvom stupu, već će se za one s bruto plaćom do 700 eura omogućiti olakšica od 300 eura, čija će se razlika do bruto plaće množiti s koeficijentom 0,5 pri izračunu mirovina. Onima čija je plaća do 1.300 eura bruto, olakšice će se smanjivati. Smanjenje prihoda od mirovinskog osiguranja je 329 milijuna eura, dok je ukupno smanjenje 437 milijuna eura.

"Bez zadiranja u mirovinski sustav radnicima koji imaju plaću od 700 eura ona bi porasla za samo 70 centi", objasnio je ministar.





Politički potez na kratki rok

Premijer Plenković se osvrnuo i na teze o uzimanju od mirovina istaknuvši kako kako mirovinski sustav funkcionira jednako kao državni proračun. “Novac se troši unutar godine dana, taj novac ne stoji i ne čeka nas da odemo u mirovinu, već se isplaćuje sad za mirovine. Ionako mi već sad iz proračuna dajemo za isplatu mirovina”, rekao je Plenković.

Komentirajući izjave premijera Plenkovića ekonomski stručnjak Ljubo Jurčić je rekao kako je najnovija porezna reforma čisti politički potez na kratki rok. “Plenkovićeva Vlada je još jednom pokazala da gleda samo na kratki, ne na dugi rok. Istina je da će nekoliko stotina ljudi dobiti 20, 30 eura veću plaću, ali na drugu stranu ovaj potez će napraviti dodatni deficit od nekih 400 milijuna eura u proračunu. Tih 400 milijuna eura koji će sada ići na doprinose se moglo uložiti u razvoj radnih mjesta, njihovu veću efikasnost. Da je Vlada krenula tim potezom, ti isti ljudi bi za nekoliko godina imali veće plaće, a samim time jednog dana i veće mirovine”, kaže Jurčić.

Ekonomist upozorava kako ovo nije prva porezna reforma kojom se obećavaju brda i kamenja.

“U posljednjih nekoliko godina ih je bilo 5-6, a Vlada je njima rasteretilo hrvatsko gospodarstvo za nekih desetak milijardi kuna. I što smo dobili nakon svih tih silnih poreznih reformi”, pita se Jurčić.

“Dobili smo ništa, eto što. Što se tiče efikasnosti proizvodnje, odlaska ljudi u inozemstvo, novih radnih mjesta, nije se dogodilo ništa pozitivno”, kaže ekonomist i dodaje kako je Vlada opet gledala na kratki, a ne dugi rok, kao što bi trebala.

‘Dugoročno su oslabili razvoj Hrvatske’

"Ako nisu na vlastitom iskustvu zaključili da je bolje te milijarde, u ovom slučaju 400 milijuna eura uložiti u kreiranje boljih, novih radnih mjesta pa da ljudi za dvije godine imaju radna mjesta sa boljim plaćama onda nisu ništa naučili.









Ovako će kratkoročno povećati plaće, ali dugoročno su oslabili razvoj Hrvatske i potencijal rasta plaća, a time i buduće mirovine”, upozorava ekonomist dodajući kako on nije protiv većih plaća radnicima, ali kako je država već godinama vuče krive poteze i jednom bi to trebalo zastaviti.

“Zadatak Vlade je osigurati bolje uvjete da bi radnicima sutra bilo bolje i da bi imali veće plaće bez pomoći vlade, a samim time i veće mirovine. Oni to nažalost ne rade”, zaključuje Jurčić.