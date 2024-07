Ovo je prava istina o turističkom biseru: ‘Hrvatski je mit da imamo nevjerojatnu kvalitetu života’

Autor: M.P.

Biser hrvatskog Jadrana svake godine posjeti na tisuće turista zahvaljujući velikom broju kruzera koji se zaustavljaju. Dubrovnik je popularna destinacija i zbog veličanstvene povijesti, turističke baštine, ali i činjenice da su se u tom gradu snimale scene za neke od najpoznatijih serija poput ‘Igre prijestolja’.

Glumci, nogometaši, pjevači, nema tko barem jednom ne posjeti naš poznati slobodarski grad. No, kako zapravo izgleda život u Dubrovniku? Što se događa s gradom nakon što odu i posljednji turisti? Jedna je Hrvatica na Redditu otkrila da joj se zbog posla nudi opcija selidbe u Dubrovnik.

“Zanima me kakav je život tamo sveukupno i ljeti i zimi? Dosta je odsječen od ostatka zemlje pa me zanima koliko to utječe na kvalitetu života, dostupnost/nedostupnost dućana, kakvi su ljudi, koliko se teško uklopiti u sredinu?”. Ubrzo su se javili brojni Dubrovčani i njihova priča je mnogo manje glamurozna od onog što vidimo na naslovnicama svjetskih medija tijekom turističke sezone.

Dubrovčani: Život ovdje je turoban

“Rodila sam se u Dubrovniku, živim ovdje cijeli život, imam dobar posao, prijatelje, al’ ovdje je život postao tako deprimirajući. Zimi nema ni pasa, nitko nigdje ne ide, ljeti se izbijamo od posla, nema se ni vremena ni živaca za išta. Sve je preskupo, robovi smo turizma i turista. Užas”. jedan je od prvih odgovora.

“Rođen, odrastao i živim tu. Grad je podređen turizmu i turistima (najbolji primjer je studentski dom). Od travnja pa do kraja listopada većina stanovnika se ubija od posla i uništava svoje zdravlje kako bi preživjeli cijelu godinu. Ljeti je velika gužva, a promet po gradu kaotičan. Svi se nekako vesele zimi jer će se tada odmoriti i grad će opet biti naš, ali problem je što je zima preduga i pogubna za psihu, pogotovo mladog čovjeka. Većina Dubrovčana uglavnom naručuje robu online putem, jer ponuda šoping centara i trgovina je jako slaba. Ponuda grada se sastoji od restorana, barova, suvenir šopova, apartmana, taxi, Uber vozila, izleta brodom i tome slično.

Svejedno volim svoj Grad i ne mogu se zamisliti da živim negdje drugdje. Prednosti Dubrovnika su svakako da u sezoni lako možeš naći posao ako si voljan raditi, vrijeme je generalno povoljno tijekom cijele godine i ljeti je zračna luka jako dobro povezana letovima pa mali broj lokalaca koji tada može putovati ima dosta izbora za putovanja. Vjerojatno najgora stvar za mlade je kao i svugdje cijena nekretnina, odnosno nemogućnost kupnje iste. Vidjet ćemo što budućnost donosi”, svjedoči ovaj Dubrovčanin.

I drugi koji su rođeni u tom gradu, te tamo još uvijek žive, pričaju istu priču. Tvrde, van sezone je turobno živjeti u Dubrovniku. “To da Dubrovčani imaju neku nevjerojatnu kvalitetu života je mit ostatka Hrvatske. Jedino ljudi s apartmanima imaju solidan život jer imaju dodatne prihode, ali znam i ljude s apartmanima da ne žive bajno”, zaključuju u komentarima.