‘OVO JE NAŠ NAJVEĆI IZAZOV!’ Ministar Butković najavio nove investicije: ‘Hrvatska će uskoro biti veliko gradilište’

Autor: Dnevno.hr

Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković otvorio je četvrtu konferenciju u ciklusu Eurotransformacija Hrvatske: Hrvatska kao važan ICT i transportni hub Europe.

Na samom početku ministar je istaknuo kako će 2022. i 2023. godina ostati upisane kao važne godine u povijesti Hrvatske jer su ostvarena dva iznimno velika uspjeha u radu Vlade, ulazak u Schengen i eurozonu te otvaranje Pelješkog mosta.

"Pokazali smo da jedna mala država može uspješno pripremiti i provesti velike infrastrukturalne projekte kao što je Pelješki most. To nije najveći financijski projekt, ali je najvidljiviji i on će obilježiti prve godine članstva Hrvatske u Europskoj uniji te će pomoći da stvorimo odnos povjerenja prema EU. Hrvatska je jedna od najuspješnijih europskih zemalja po pitanju autocesta. U cijelosti završavamo istarski ipsilon, a radovi će krenuti uskoro pa ćemo početkom 2025. godine imati kompletno izgrađenu autocestu", otkrio je Butković.





Osim toga napomenuo je da se otvorila dionica do Belog Manastira, kao dio za Hrvatsku vrlo bitnog koridora V.c.

“Neki su sebi pripisivali zasluge jer su izbori sljedeće godine. Ipak, svi su bili jedinstveni u obrani hrvatskih interesa. Što prije dovršimo koridore, prije nam se otvara mogućnost za koheziju gdje možemo koristiti puno sredstava kada govorimo o cestovnoj infrastrukturi. Čeka nas još izgradnja autoceste prema Sisku. Otvorili smo tri nove zračne luke, u Zagrebu, Dubrovniku i Splitu, kao i čitav niz luka na Jadranu. Otvorili smo i dva velika željeznička terminala, učinili smo veliki posao”, poručio je potpredsjednik Vlade.

Butković je potom otkrio da će se sada najviše fokusirati na modernizaciju željezničke infrastrukture.

“Krenuli smo prema Rijeci, nabavljaju se novi vlakovi, a koristit ćemo se EU sredstvima. Ovo je naš najveći izazov. Pripremamo realizaciju velikog kredita pa će Hrvatska postati jedno veliko gradilište u željezničkoj infrastrukturi. Predviđa se da će se ostvariti rast BDP-a, a vjerujem da će on biti i veći od prognoza. Kada govorimo o ključnoj temi danas, razvoju infrastrukture, on mora biti popraćen digitalnim razvojem. U korak s vremenom, Hrvatska mora napredovati u procesu digitalizacije. Sektor informatike bilježi rast i postaje strateška grana našeg gospodarstva. Velike potencijale za razvoj nude nam komunikacijske mreže, poput 5G mreže. Ove ciljeve ostvarit ćemo ako se pozicioniramo na prosjeku ili iznad prosjeka EU”, rekao je i dodao da se kroz operativni program provodi ukupno 20 projekata.

A u planu je još nekoliko velikih projekata.









"U NPOO-u smo uz pomoć predsjednika Vlade odradili veliki posao. 20,4 posto investicija je predviđeno za digitalnu transformaciju. Jedan od takvih velikih projekata je uvođenje novog sustava naplate cestarina. Mi smo ulaskom u Schengen ostvarili rekordan turistički promet. Hrvatska je sigurna zemlja i moramo biti pripremljeni na gužve na autocestama. Tu su i projekti korištenja prava osoba s invaliditetom, kao i čitav niz drugih projekata", rekao je Butković.

“Dignut ćemo kredit od milijardu i 300 milijuna eura za razvoj regionalnih i lokalnih željeznica koje se ne mogu financirati iz sredstava Europske unije, a kreće se s dokumentacijom i pokretanjem projekta sljedeće godine.”

Novinarima je Butković odgovorio i na pitanje o ukidanju prireza.









“Još nije donijeta konačna odluka o ukidanju prireza, raspravljamo i dogovaramo se kako najbolje odraditi poreznu reformu, ali činjenica je da je veliki broj gradova i općina već i sam ukinuo prirez”, istaknuo je.

