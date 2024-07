Ovo je najskuplja tržnica u Hrvatskoj, kilogram voća 15 eura: ‘Nismo opravdano prozvani’

Autor: M.D.

Poljoprivrednici iz doline Neretve već desetljećima uz Jadransku magistralu prodaju voće i povrće iz vlastita uzgoja. Štandovi postavljeni uz cestu, nalaze se sve nekoliko desetaka metara od zemljišta na kojem su plodovi rasli. Ta se prodajna linija proteže sve od Ploča do Pelješkog mosta.

Omiljeno je to mjesto gdje kupuju brojni turisti, ali ujedno i najskuplja tržnica u Hrvatskoj. Naime, kilogram suhih smokava ondje stoji čak 15 eura. Nekima to nije problem. “A suhe smokve! Pa to su najbolje i svježe za probavu i zdravlje i sve je lokalno i domaće”, kaže Anita iz Slovenije.

No, kako prodavači pravdaju tako visoke cijene? “Ako možemo naplatiti jednu kavu u jednom Dubrovniku, koji je ‘wow’, pet ili šest ili sedam eura, koja se popije u dva gutljaja, kilogram voća mislim da se može platiti četiri eura i mislim da nismo opravdano prozvani kao najskuplja tržnica, kaže za HRT Nevenka Odak, poljoprivredna proizvođačica i prodavačica.

Logika preživljavanja

Svježe cijeđeni sokovi se prodaju za pet do šest eura po litri. Dok su domaći turisti skeptični prema cijenama, strani gosti za to ne mare. Zato su prodavači zadovoljni prodajom i ne mare za prozivke o skupoći.

“Onda pokušate objasniti ljudima da nije isto pojesti breskvu koja je ubrana jutros i pojesti breskvu koja je dovezena iz tamo neke zemlje i imate osjećaj kao da jedete krumpir ili breskvu, sasvim je svejedno”, rekla je prodavačica Odak.









Njihova je logika jasna. Moraju živjeti od onoga što su sami proizveli. Nadaju se da će opstati i dalje, jer to je sve što imaju. Zasad problema s time nemaju za razliku od njihovih kolega iz Podravine koji su zbog slabog otkupa bili prisiljeni uništiti tisuće tona povrća.