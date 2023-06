Ako još niste odlučili gdje ćete ljetovati, možda biste mogli razmisliti o putovanju u Tursku, jer je jedna od tamošnjih plaža proglašena najjeftinijom u Europi.

Plaža Kleopatra u Alanyi ističe glasi kao najpovoljnije, a kako navodi Daily Star, posebno zahvaljujući barovima na samoj plaži koji poslužuju piva po cijeni od 1,28 eura (oko 10 kuna) i boce vode za 32 centa (oko 3 kune).

Oni koji se žele rashladiti se sladoledom neće morati duboko posezati u svoje novčanike, jer mu je tamo prosječna cijena cijenjene samo 12 4enti (oko 1 kune)

Prema istraživanju koje je provela tvrtka Omio, ručak se na toj plaži može pronaći za samo 5,21 euro (oko 40 kuna).

Na Tripadvisoru, turisti ostavljaju pozitivne recenzije, hvaleći plažu zbog njenog čistoće, izbora sadržaja i prekrasnog okruženja.

