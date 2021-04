OVO JE NAJBOGATIJI DALMATINAC! Luksuz, političke veze i jahta na kojoj gostuju milijarderi

Autor: Iva Međugorac

Neke od njih itetako dobro znate, neki u svojem bogatstvu uživaju daleko od očiju javnosti. U našem novom serijalu upoznajte najbogatije Hrvate i ljude iz regije koji svoje milijune ulažu u našu zemlju

Splićanin Jure Buljubašić jedan je od najbogatijih Hrvata, rodilji su mu podrijetlom iz Župe, siromašnog sela Dalmatinske zagore, a on se zak osobno nakon školovanja zaposlio u PTT-u kao elektromehaničar za telekomunikacije.

“Budući da poslije vjenčanja nisam mogao plaćati podstanarstvo i vraćati kredit za automobil, 1982. sam krenuo u privatni biznis. Brzo smo imali obrt s 30 radnika, pa smo se udružili i osnovali OOUR kako bismo doskočili sustavu. Montirali smo telefonske centrale, satelitski TV, videonadzor i sve vezano uz slabu struju”, ispričao je Buljubašić čije se bogatstvo danas procjenjuje na više od 80-tak milijuna eura.

Nije za revanšizam

Povezuje ga se s poduzetnicima, pokojim HDZ-ovcem, ali ga se opisuje i kao suvlasnika te većinskog vlasnika desetak tvrtki. Tako se primjerice Poduzeće SEM 1986 bavi inženjeringom, montažom, gradnjom poslovnih prostora, najmom i stanogradnjom poslovnih prostora. Spominjao se Buljubašić ranijih godina zbog koncesije na izvor vode Rude, ali i zbog projekta za vjetrenjače, a osim toga i zbog pomorskog prijevoza preko tvrtke Split tousr. Za Buljubašića se svojedobno tvrdilo da je toliko bogat da ni sam ne zna što sve ime, a spominjan je i zbog sukoba s SDP-ovcima.

“Pomogao sam ljudima iz SDP-a, iako su neki od njih ljudima napravili puno zla. Nisam bio za revanšizam i dao sam im posao u vrijeme ratne stihije. Oni sad vraćaju na način koji je za njih logičan. To su ljudi koji nisu imali imovinu, ali htjeli bi upravljati tuđom imovinom, tuđim životima. Oni su protiv zakona koji uvodi tržište, koji razbija monopol samo zato što ga predlaže HDZ. Da SDP ima većinu u Saboru, oni bi najvjerojatnije nacionalizirali moju imovinu kao što su mome didu radili 1945.: uzeli su mu dvije koze da ne bude svoj i zatvorili ga. Oni bi mene riješili obveza, a ja bih bio poslovođa u jednoj od svojih tvrtki. Mentalni sklop ljudi iz SDP-a nije se promijenio. Valjda su njihovi roditelji ti koji su to radili mome djedu pa bi to sada radili i meni”, odgovarao je je Buljubašić na izjave Ingrid Antičević koja se protivila raspisivanju natječaja za koncesije u pogledu brodskog povezivanja Splita i srednjodalmatinskih otoka.









Trebalo bi ulagati u konoplju

Godinama Buljubašića prati epitet najbogatijeg Dalmatinca, a poslove kojhima se bavio naprosto je teško pobrojati. Nakon dugogodišnje medijske apstitencije lani je u razgovoru za Večernjak otvorio dušu pa se prisjetio kako je u poduzetničke vode ušao prodajući u Zagrebu cvijeće iz vrta svoje žene. Poslove danas uz Juru vode i članovi njegove obitelji. Ispričao je kako je izišao iz HUP-a jer su fa preuzele strane tvrtke i njihovi menadžeri koji nisu branili interese hrvatskih poslodavaca.

Tada je dao viđenje i kako bi Hrvatska trebala izići iz koronakrize. Tako se po njemu Dalmacija mora okrenuti solarnoj energiji, a riješenje ima i za ostatak Hrvatske.

“Trebalo bi ići na skupe proizvode. Za početak, zašto ne idemo na medicinsku konoplju, pa industrijsku konoplju, legalizaciju marihuane, ići u smjeru gdje ulažeš deset, a prodaješ po tisuću. U ovom globalnom kapitalizmu više ne možemo konkurirati ni pšenicom ni šećernom repom, ničim što je masovna proizvodnja. Pšenice i šećera treba biti koliko Hrvatskoj treba, ništa više od toga”, ustvrdio je Buljubašić.









Znao se i sa Sanaderom

Otvorio se tada i oko svojih veza s političarima.

“Split je mala sredina i svi se znamo, od Mladena Bajića pa do političara, župana, gradonačelnika, u mjestu od 150.000 ljudi svi svakoga znaju. Mesića sam primjerice upoznao početkom 90-ih. Bio sam u Koaliciji narodnog sporazuma. Inače u politiku me uveo prof. Bilić (otac trenera Slavena Bilića) i upoznao sa Savkom i proljećarima. Jednom prilikom u Splitu prije prvih izbora me Tuđman pitao: ‘Kako ti, porijeklom Imoćanin koji si u socijalizmu bio kapitalist, nisi s nama u HDZ-u?’ Odgovorio sam mu: “Hajduk, Dinamo, Savka i Tripalo”, parolu proljeća, a on meni: “Mislio sam da si malo pametniji ha, ha”, ispričao je poduzetnik koji je bio u dobrim odnosima i s Ivom Sanaderom.

Ispričao je kako ga je upoznao 1990. kada se Sanader vratio iz Austrije te da su se družili svakog drugog-trećeg ljeta na krstarenju.

“Većinu ljudi o kojima smo razgovarali poznajem kao pozitivne ljude, ne bih se s njima družio da nije tako. Gdje netko nekada napravi grešku u životu, ne znam i ne sudim. Što je sa Sanaderom bilo, zaista ne znam”, zaključio je.