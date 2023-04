‘OVO JE KRAJ!’ Čovjek koji predvidio veliku krizu 2008. sada najavljuje potpuni slom: ‘Pred nama je najveća katastrofa u povijesti’

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Američki burzovni mešetar Peter Schiff jedan je od rijetkih ekonomista koji je točno predvidio financijsku krizu 2008. godine. Schiff sada upozorava na novu gospodarsku krizu koja će nastati kada inflacija opet ode gore, što će neizbježno uzrokovati devalvaciju dolara.

Govoreći o spašavanju bankarskog sektora, rekao da je poput “kule od karata koja se sada počinje urušavati”.

“Zahvaljujući pogreškama koje su Federalne rezerve učinile od krize 2008., sada imamo puno veći divovski mjehur koji samo čeka da eksplodira. Fed je stvorio mjehur koji je doveo do financijske krize 2008., a zatim su napuhali veći mjehur kako bi pokušali sakriti te pogreške tako da se ne moramo nositi s punim posljedicama popravljanja svih tih pogrešaka. I naravno, problem smo samo zakomplicirali s još više pogrešaka i sada je američko gospodarstvo spremno za najveću gospodarsku katastrofu u svojoj povijesti”, rekao je Schiff za NTD News, a prenosi Yahoo.





‘Ljudi to nerado nazivaju financijskom krizom’

Mešetar je odmah nakon propasti SVB-a i Signature banke u ožujku rekao da je to početak sljedeće financijske krize. Prošla kriza se prelila iz SAD-a na ostatak svijeta kada mnogi Amerikanci nisu više mogli plaćati svoje dugove, a Schiff upozorava kako se sada događa nešto još puno gore.

“Upravo to se sada događa. To je bankarska kriza, a banke su financije. Mislim da ljudi nerado to nazivaju financijskom krizom jer ne žele evocirati uspomene na 2008. godinu i ne žele raditi nikakve usporedbe”, rekao je i dodao kako mnogi ne žele jasno priznati što se sad događa.

“Odbacuju sve prve znakove velike financijske krize. Ali mi smo na rubu jedne. I bit će puno veća od prethodne.”

Spašavanje prijeti svačijim depozitima

Smatra kako se banke ne mogu nositi s velikim ekonomskim padom u kombinaciji s rastućom inflacijom.

“Ako u isto vrijeme imate visoku inflaciju i recesiju, banke će propasti, jer će građani htjeti na vrijeme povući svoj novac iz banaka. Kada ljudi žele izvući svoj novac iz banaka, njega više nema i onda je jedini način na koji mogu dobiti svoj novac je da ga Fed tiska. Ali ako Fed to tiska, to samo uništava čak i više vrijednosti. Dakle, ubrzava se zamah za spiralnu inflaciju”, kaže Schiff dodajući kako su Federalne rezerve u samo dva tjedna dodale gotovo 400 milijardi dolara svojoj bilanci.

“To je novac stvoren iz ničega, to je inflacija. Kada to učinite, uništavate vrijednost svog novca koji je već u optjecaju. Dakle, Amerikanci će platiti, ne zato što su porezni obveznici, već zato što su vlasnici američkih dolara i zarađuju američke dolare. Ovo spašavanje prijeti svačijim bankovnim depozitima, čak i bankama koje su u ovom trenutku solventne. I nije važno ako vaša banka propadne. I dalje gubite. Ako vaša banka propadne , gubite novac. Ali sada, budući da vlada neće dopustiti da banke propadnu, svatko s bankovnim računom izgubit će kupovnu moć”, zaključio je Peter Schiff.