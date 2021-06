OVO JE AVIJACIJSKA VIJEST GODINE: Kreću izravni letovi između Hrvatske i New Yorka, čak osam puta tjedno!

Ovog će tjedna dva američka avioprijevoznika, United Airlines i Delta Air Lines, pokrenuti sezonske linije iz New York za Dubrovnik, javlja Croatian Aviation.

Dva će avioprijevoznika već od ovog petka do početka rujna direktno povezivati dvije zračne luke čak 8 puta tjedno! Prvi je let United Airlinesa zakazan za 1. srpnja iz zračne luke Newark, New Jersey, a prvi povratni let iz Dubrovnika za Zračnu luku Newark United Airlines će obaviti dan kasnije, 03. srpnja.

Delta Air Lines će prvi let prema Dubrovniku obaviti dan kasnije. Naime, zrakoplov tipa B767-300 ovog avioprijevoznika poletjet će iz New Yorka (Zračna luka John F. Kennedy) u petak 02. srpnja u 20 sati po lokalnom vremenu, dok je slijetanje u Dubrovnik zakazano u 11 sati i 15 minuta sljedećeg dana.

Delta Air Lines će istog dana obaviti povratni let prema New Yorku, pa će dva američka širokotrupna zrakoplova u isto vrijeme biti u Zračnoj luci Dubrovnik već na samom početku operacija. Polijetanje iz Dubrovnika za JFK planirano je u subotu u 13 sati i 30 minuta.

Već na prvim, inauguracijskim letovima, Delta i United ponudit će čak 440 sjedala iz New Yorka prema Dubrovniku, od čega je čak 56 sjedala u poslovnoj (business) klasi.