OVO BI MOGLO STVORITI VELIKE PROBLEME! Kaos s bankomatima nakon uvođenja eura: Hrvatima se ovo neće svidjeti

Banke su od jučer uvele novo pravilo prema kojem do 15. siječnja neće neće naplaćivati naknade za podizanje gotovine s bankomata klijentima drugih banaka. Do 1. siječnja će se postupno ugasiti 2.700 bankomata od njih ukupno oko 4.000, kako bi s prvim danom nove godine mogli isplaćivati eure. Također Hrvatska udruga banaka (HUB) će u sljedećih mjesec dana na dnevnoj razini na karti prikazivati operativne bankomate za isplatu gotovine.

Što se tiče drugih novosti, građani će u prva tri mjeseca 2013. moći podizati samo novčanice od 10 i 20 eura,. Banke će tek od 1. travnja uvesti novčanice od 50 eura, a novčanice od 100 eura će biti iznimno rijetke, njih će stavljati ondje gdje se procijeni da će biti veća potražnja. Mijenja se i zaslon bankomata, u prvom planu će biti iznos u eurima, a iznos u kunama će biti u zagradi.

Povećana potražnja za gotovinom uoči blagdana

Od 1. siječnja, dodala je, bankomati će isplaćivati samo eure, prenosi HRT. “Bankomati se pripremaju, oko 4000 bankomata je u funkciji, 1300 će davati kune do 31. prosinca, nakon toga će se ti prebacivati na eure, a oko 2700 će već biti 1. siječnja spremno za davanje eura”, rekao je guverner HNB-a Boris Vujčić.

“U tom tranzicijskom razdoblju od 15. prosinca do 15. siječnja neće biti naknada koje će banke naplaćivati za podizanje gotovine s bankomata druge banke tako da bi ta tranzicija trebala biti lagana, naravno to ne znači da se neće dogoditi da neki bankomat u nekom trenutku negdje neće ‘zaštekati’, ali to ne bi trebao biti nikakav problem”, rekao je guverner HNB-a.

Planirajući prilagodbu bankomata na eure, iz HNB-a poručuju da su računali s povećanom potražnjom za gotovinom uoči blagdana.

“S obzirom da Hrvati tradicionalno za božićne blagdane najviše kupuju, bit će dovoljno novčanica kuna i na bankomatima za te blagdane. Ali ono što je uobičajena preporuka je da naši građani imaju neku tjednu – dvotjednu zalihu koja će im biti dostatna da zadovolje potrebe”, rekao je Tihomir Mavriček, izvršni direktor Sektora za gotov novac HNB-a.