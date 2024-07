Ovim Hrvatima upala je sjekira u med: Nemaju ni diplomu, a zarađuju više od sezonaca

Autor: M.D.

S početkom turističke sezone se nekako poklapa i kraj sezone ispita na fakultetima, pa brojni studenti knjige preko ljeta zamjenjuju poslovima. Pritom im se nude brojni poslovi, u njihovim gradovima ili na obali. No, treba znati da se cijena rada ovdje značajno razlikuje od posla do posla.

Minimalna neto studentska satnica ove godine iznosi 5,25 eura. Plaće na jednostavnim poslovima se kreću otprilike oko te cifre, dok za neke složenije cijena rada biva tri puta viša. Treba reći kako pravo na studentski rad imaju svi redoviti i izvanredni studenti sve do završetka studija, koji ostvare najmanje jedan ECTS bod u akademskoj godini, pod uvjetom da nisu više od dva puta mijenjali studij.

Oni u ponudi studentskih servisa, odnosno svojevrsnih studentskih zavoda za zapošljavanje mogu pronaći različite poslove. Najveća je potražnja za radnicima, logično, u trgovini, ugostiteljstvu i logistici. U tim branšama ionako nedostaje najviše radnika.

Različite satnice

Satnice u trgovini se kreću od 5,25 do šest eura. Konobarenjem se može zaraditi i do osam eura po satu. No, tu treba uračunati napojnice, ali i 50-postotno uvećanje satnice za rad noću i vikendima. Treba znati da su satnice za sobarice, recepcionere i pomoćne kuhare slične onima u trgovini, a da nešto bolje prolaze turistički vodiči.

Kad smo već kod bolje plaćenih poslova, treba reći da se za poslove u proizvodnji može dobiti sedam do osam eura po satu, dok bi na montaži i građevinskim poslovima satnica mogla ići i do 10 eura. Programerski poslovi se plaćaju u pravilu između devet i 11 eura po satu, a na tečajevima stranih jezika i školskim instrukcijama se može zaraditi i do 15 eura po satu, piše tportal.

Inače, studentsko radno vrijeme je najmanje šest sati dnevno, a imaju pravo na pauzu od 30 minuta. Poslodavci im mogu, ali ne moraju ponuditi plaćanje troškova prijevoza i toplog obroka. Na nekim se poslovima nudi i povećanje satnice ovisno o ostvarenom učinku.

Dobivaju i doprinose

Studentska se mjesečna plaća ugovara temeljem ugovorene neto satnice. Poslodavci bruto plaću, odnosno neto iznos uvećan za 12 posto posredničke provizije te 5,5 posto obveznih doprinosa isplaćuje posredniku, odnosno studentskom servisu, koji potom za studenta plaća pet posto za mirovinsko osiguranje, unatoč tomu što se za studentske poslove ne priznaje mirovinski staž, i 0,5 posto za osiguranje od nesreće na radu.

Poslodavci su dužni isplatiti posredniku bruto iznos u roku od 15 dana nakon obavljenog posla, odnosno izvršenog studentskog ugovora koji se potpisuje na mjesečnoj razini, dok posrednici moraju studentima isplatiti novac na račune tri dana nakon uplate poslodavca.

No, iako je riječ o studentskim prihodima koji mogu, ali ne moraju biti stalni, i oni su skloni oporezivanju. Studentski prihodi su neoporezivi do iznosa od 10.080 eura, a zatim toga se oporezuju po nižoj stopi poreza na dohodak koja znosi između 15 i 23,60 posto, ovisno o mjestu prebivališta. U slučaju da studenti zarade više od cenzusa za neoporezivi odbitak, njihovi roditelji gube pravo na poreznu olakšicu za uzdržavanog člana, koja iznosi 3380 eura.