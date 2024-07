Ovi majstori su upravo postali vrlo traženi: ‘Ne može se doći na red i stvara se velika gužva’

Autor: M.D.

Tjedan pred nama donosi vrlo visoke temperature zbog kojih je i Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao upozorenja građanima. Toplinski val koji će zahvatiti zemlju, natjerao je mnoge da se posvete rashlađivanju svojih stambenih ili uredskih prostora. Temperature bi se mogle penjati i do 38 stupnjeva, a to znači puno posla za servisere klima uređaja.

“Svakodnevno imamo po 20, 30 poziva. Do prvog svibnja preporučamo strankama da obave redovne servise, jer u sezoni je to jako teško, ne može se doći na red i stvara se velika gužva”, rekao je za Dnevnik.hr Mladen Leš, vlasnik servisa klima uređaja.

Posla ima napretek, jer su se mnogi sjetili u zadnji čas očistiti ili popraviti klimu, kako bi im boravak u zatvorenom bio udobniji. No, da bi uštedjeli struju ne bi trebali hladiti na manje od 25 stupnjeva. Sa svakim stupnjem niže, potrošnja struje je pet posto viša. “Nova tehnologija klima uređaja je štedljiva. Znači, ona može raditi bez razlike je li to niža ili viša tarifa preko dana, dok su stariji uređaji trošili puno više struje”, objasnio je Leš.

Oprezno s rashlađivanjem

Ovih je dana potrošnja struje, prema podacima Hrvatske elektroprivrede oko 20 posto niža nego u istom razdoblju lani. No, i to bi se moglo promijeniti. Osim vrućih dana u kojima će se temperature penjati i do 38 stupnjeva, stižu vruće noći.

“Temperatura se na Jadranu često neće spuštati ispod 25 stupnjeva, a uz ovih 30-35 stupnjeva preko dana, kad se sva ta toplina akumulira u zidovima, bit će vrlo neugodno spavati, s obzirom na to da zidovi po noći tu toplinu isijavaju unutra”, rekao je meteorolog Dario Brzoja.









Iako je potrebno rashladiti prostor, naročito u slučaju kad ljudima pozli zbog toplinskog udara, liječnici savjetuju da u tom ipak treba biti umjeren. Obično se govori kako temperatura u klimatiziranim prostorima treba biti najviše sedam stupnjeva niža od vanjske temperature.

“Preporučene su temperature, recimo, do 32 stupnja preko dana, po noći do 24. Naravno, nije dobro sjediti direktno ispod klime, da ta klima puše na vas, ali rashladiti prostoriju, to svakako da”, rekla je Diana Mayer iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.